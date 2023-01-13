Xúc động hình ảnh người bố đội mưa giữa giá rét đón con trai về sau 2 năm đi nghĩa vụ

Gần đây, hình ảnh người bố chờ con trai mình hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về khiến nhiều người cảm động và gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến hai bố con.

Những ngày gần đây, nhiều chiến sĩ xuất ngũ để trở về gia đình đón Tết. Không khí ngập tràn yêu thương được chia sẻ khắp mạng xã hội khiến ai cũng ấm lòng khi bố mẹ, anh chị em, người yêu đoàn tụ sau 2 năm dài đằng đẵng. Bên cạnh đó cũng có những câu chuyện cảm động vì tình thương vô bờ mà bố mẹ dành cho con cái. Mới đây, Fanpage Người Lệ Thủy đã chia sẻ hình ảnh bố một mình đợi con trai xuất ngũ vào ngày mưa. Điều đáng nói, thời điểm bố đợi con là khoảng 1 giờ sáng 10/1, xung quanh im lìm, thời tiết lạnh buốt nhưng ông bố vẫn cố gắng ra trung tâm TT.Kiến Giang (H.Lệ Thủy) chờ con trai mình hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về. Bóng dáng bố một mình lặng lẽ, nhỏ bé ngồi trên cầu chờ con trai sau 2 năm xa nhà vào quân ngũ khiến ai cũng nghẹn lòng.

Ông bố đội mưa giữa giá rét đón con trai về sau 2 năm đi nghĩa vụ - Ảnh: Fanpage Người Lệ Thủy Theo thông tin từ báo Thanh Niên, anh bộ đội trên là Võ Văn Thuần (21 tuổi, xã Dương Thủy, H.Lệ Thủy) con trai ông Võ Văn Hưởng (62 tuổi). Thuần là con trai duy nhất trong gia đình 3 chị em và vừa hoàn thành 2 năm nghĩa vụ quân sự tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Anh Thuần chia sẻ: "Em có gọi gia đình để báo lại thời điểm em về, ban đầu em nghĩ các chị sẽ ra đón em nhưng khi thấy bố lại khá bất ngờ. Thấy bố mang áo mưa, đứng bên thành cầu chờ em thấy rất thương, lâu rồi em mới gặp lại bố và gia đình".

Sau 2 năm sống trong môi trường quân ngũ, ông Hưởng rất vui khi gặp lại Thuần, ông cho biết Tết âm lịch năm trước Thuần không về mà ở lại đón tết cùng đơn vị. Ông Hưởng hạnh phúc bộc bạch: "Tôi rất tự hào về Thuần, sau hai năm sống trong môi trường quân ngũ tôi thấy con trai mình trưởng thành lên nhiều. Năm trước Thuần ở lại đón tết với đơn vị, năm nay đã được xuất ngũ, gia đình tôi lại đông đủ rồi". Sau một năm không về nhà ăn tết, đến nay gia đình ông Hưởng đã được đoàn tụ - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, ông Lê Viết Dựng, Chủ tịch UBND xã Dương Thủy, lần xuất ngũ này ngoài Thuần còn có hai đồng chí khác, xã đã tổ chức lễ đón 3 đồng chí xuất ngũ quay về địa phương vào lúc 20 giờ, nhưng xe đến muộn hơn dự kiến nên phải để phụ huynh chủ động chờ. "Xã cũng đã gửi quà tết, khen thưởng cho 3 đồng chí vừa xuất ngũ trở về địa phương. Hy vọng sau quá trình học tập, rèn luyện nghĩa vụ quân sự cả 3 sẽ trở thành người có ích cho gia đình cũng như địa phương", ông Dựng chia sẻ.

Cần Thơ: Trẻ sơ sinh vừa chào đời đã mắc bệnh giang mai Vào ngày 12/1, khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ tiếp nhận trẻ sơ sinh sinh non, nhẹ cân bị bệnh giang mai bẩm sinh có tổn thương: da, gan lách to, thần kinh (xét nghiệm dịch não tủy).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuc-dong-hinh-anh-nguoi-bo-doi-mua-giua-gia-ret-don-con-trai-ve-sau-2-nam-di-nghia-vu-545908.html