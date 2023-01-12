Mức xử phạt chủ shop ở Đắk Lắk sau khi đăng hình bé gái 5 tuổi lên mạng xã hội

Liên quan đến vụ việc đăng hình bé gái 5 tuổi lên mạng xã hội, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết UBND tỉnh vừa xử phạt bà Nguyễn Thị Th (30 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 12/1, nguồn tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết UBND tỉnh vừa xử phạt bà Nguyễn Thị Th (30 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) số tiền 25 triệu đồng.

Bà Th là người đăng hình bé gái "trộm vòng tay lên mạng xã hội" hơn một tháng trước. Do đó, UBND tỉnh Đắk Lắk xác định, người này đã Vi phạm về quy định cấm công bố, tiết lộ về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em, theo Khoản 1, Điều 31 Nghị định 130.

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, vào cuối tháng 11/2022, một bé gái năm tuổi vào shop bán phụ kiện, quần áo trên đường Y Ngông, phường Tân Tiến và lấy một vòng tay cao su giá khoảng 10.000 đồng.

Sau phát hiện điều này, chủ shop đã đăng tải hình ảnh cháu bé lên mạng xã hội. Chủ shop còn đăng video lên Facebook về bé gái, trong video do quá lo sợ cô bé này đã bật khóc. Khoảng 40 phút sau khi bài viết đăng tải, gia đình cháu bé đã tìm đến shop thời trang và đón cháu bé về nhà.

Hình ảnh của cháu bé 5 tuổi được đăng tải trên mạng xã hội Facebook - Ảnh: Vietnamnet

Đến tối 1/12, Sở LĐTB&XH tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có văn bản gửi UBND TP Buôn Ma Thuột đề nghị chỉ đạo kiểm tra, xử lý trường hợp trẻ em: "Cháu bé ăn cắp đồ bị chủ một shop đưa hình ảnh lên trên mạng xã hội không che để gia đình đến giải quyết sự việc".

Theo Sở này, ngày 29/11, trên mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung: "Chủ một shop bắt tại trận 1 đứa bé nhỏ ăn cắp vặt tại cửa hàng, đồng thời úp ảnh cá nhân không che của cháu lên mạng xã hội để tìm gia đình đến giải quyết sự việc".

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, Sở LĐTB&XH đề nghị UBND TP Buôn Ma Thuột chỉ đạo, giao cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật về hành vi xâm hại trẻ em. Đồng thời, đề nghị UBND TP Buôn Ma Thuột giao cho Phòng LĐTB&XH thành phố phối hợp với UBND phường, xã thực hiện hỗ trợ, can thiệp đối với cháu bé nêu trên theo quy định.

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