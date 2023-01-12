Cần Thơ: Trẻ sơ sinh vừa chào đời đã mắc bệnh giang mai

Xã hội 12/01/2023 15:30

Vào ngày 12/1, khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ tiếp nhận trẻ sơ sinh sinh non, nhẹ cân bị bệnh giang mai bẩm sinh có tổn thương: da, gan lách to, thần kinh (xét nghiệm dịch não tủy).

Theo thông tin từ VTV News, khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ tiếp nhận trẻ sơ sinh sinh non, nhẹ cân bị bệnh giang mai bẩm sinh có tổn thương: da, gan lách to, thần kinh (xét nghiệm dịch não tủy).

Trẻ được sinh ra từ mẹ bị bệnh giang mai không được phát hiện sớm và không được điều trị trước sinh. Theo các bác sĩ, bệnh giang mai là bệnh lây truyền từ người sang người chủ yếu qua đường tình dục hoặc qua đường máu do xoắn khuẩn giang mai (Treponema pallidum). Bệnh cũng có thể lây gián tiếp qua các đồ dùng, vật dụng bị nhiễm xoắn khuẩn hoặc lây qua các vết xước trên da, niêm mạc.

Mẹ bé là người phụ nữ 25 tuổi, chị chỉ biết mình bị giang mai khi chuẩn bị sinh tại một bệnh viện phụ sản ở Hà Nội. Bác sĩ nói việc can thiệp điều trị lúc này để phòng lây nhiễm cho con đã muộn. Một tháng sau sinh, chị bế con đến khám, xét nghiệm, định lượng kháng thể giang mai.  

Bé và mẹ được điều trị bằng kháng sinh đường tiêm, kết quả tốt. Chồng chị cũng được đưa đến để xét nghiệm, điều trị bởi đây là bệnh chủ yếu lây qua đường tình dục.  

Cần Thơ: Trẻ sơ sinh vừa chào đời đã mắc bệnh giang mai - Ảnh 1
 Kết quả xét nghiệm cho thấy cả nhà ba người đều mắc giang mai, bé bị lây bệnh từ trong bụng mẹ - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, TS.BS Trần Thị Huyền, Khoa Bệnh da phụ nữ và trẻ em, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cũng đã tiếp nhận bệnh nhi 18 tháng tuổi bị giang mai. Em bé quê ở Hà Giang, ở với ông bà do bố mẹ đi làm việc xa. Khi phát hiện vùng quanh hậu môn của bé có thương tổn mảng màu trắng xám và ẩm, gia đình nghĩ cháu bị viêm da thông thường do vấn đề vệ sinh quần áo, tã vải chưa sạch, nên tự điều trị cho bé. Khi thấy tình trạng bệnh không thuyên gia, ông bà mới báo bố mẹ để đưa con đi khám. 

Khi nhận kết quả con dương tính với giang mai, phải nhập viện để theo dõi, điều trị, bố mẹ bé rất bất ngờ. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả nhà ba người đều mắc giang mai, bé bị lây bệnh từ trong bụng mẹ.

TS.BS Trần Thị Huyền cho hay trẻ có thể lây nhiễm giang mai từ mẹ, thường xảy ra từ tháng 4-5 của thai kỳ, không phải lây truyền trong quá trình sinh nở, chuyển dạ như một số bệnh truyền nhiễm khác. Tùy theo mức độ nhiễm xoắn khuẩn từ người mẹ vào bào thai có thể xảy ra các trường hợp sảy thai hoặc thai chết lưu, trẻ đẻ non và có thể tử vong.

Nếu nhiễm xoắn khuẩn nhẹ hơn, em bé mới sinh ra trông có vẻ bình thường, sau vài ngày hoặc vài tháng, xuất hiện các thương tổn của bệnh giang mai. Ngoài ra, bệnh có thể lây gián tiếp qua các đồ dùng, vật dụng bị nhiễm xoắn khuẩn, lây qua các vết xước trên da, niêm mạc, lây qua truyền máu.

Theo TS Huyền, trẻ mắc giang mai bẩm sinh có biểu hiện sớm trước 2 tuổi, các dấu hiệu nhận diện thường là có phỏng nước, bong vảy lòng bàn tay, bàn chân, sổ mũi, khụt khịt mũi, viêm xương sụn, xương to, đau các đầu xương làm trở ngại vận động.

Trẻ sinh ra nhỏ hơn bình thường, da nhăn nheo như người già, bụng to, có các mạch máu tím trên da bụng, gan to, lách to, trẻ có thể sụt cân nhanh, thậm chí chết bất thình lình.

Bác sĩ này khuyến cáo cần thực hiện sàng lọc bệnh giang mai với các bà mẹ khi mang thai. Việc phát hiện và điều trị sớm bệnh giang mai cho phụ nữ mang thai trước tháng thứ 4-5 thai kỳ sẽ hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh cho con.

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