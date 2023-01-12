Nguyên nhân ban đầu vụ xe tải lao vào taluy bên đường khiến 3 người tử vong ở Quảng Nam

Xã hội 12/01/2023 13:29

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 7h15 ngày 12/1 trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc địa phận thôn Lao Mưng, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 12/1, Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Cụ thể, vào lúc 7 giờ 15 phút cùng ngày (12/1), xe tải BS 47H-017.15 do Lê Đình Quân (31 tuổi, ở xã Ea Ning, H.Cư Kuin, Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Kon Tum – Đà Nẵng. Khi đến Km 1370+900, đoạn qua địa phận thôn Lao Mưng (xã Phước Xuân, H.Phước Sơn) thì xe tải bất ngờ mất lái, lao vào taluy đường khiến xe lật nghiêng khiến cả 3 người trên xe tử vong tại chỗ.

 

Ngoài tài xế Quân, lúc xe gặp nạn có chở theo anh Nguyễn Văn Hoàng (34 tuổi, ở xã Ea Ning) và Lê Trọng Tuấn (40 tuổi, ở xã Hoàng Giang, H.Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

Nguyên nhân ban đầu vụ xe tải lao vào taluy bên đường khiến 3 người tử vong ở Quảng Nam - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Phước Sơn đã có mặt tại hiện trường lấy thông tin, phân luồng giao thông và thực hiện cứu hộ đưa 3 thi thể mắc kẹt trong cabin ra ngoài. Tuy nhiên, do điều kiện cứu hộ tại chỗ không đảm bảo, tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam đề nghị phối hợp triển khai các phương án cứu hộ.

Nguyên nhân ban đầu vụ xe tải lao vào taluy bên đường khiến 3 người tử vong ở Quảng Nam - Ảnh 2
Sau vụ tai nạn, cả ba bị mắc kẹt trong cabin, tử vong, xe tải bị hư hỏng nặng - Ảnh: Báo Người Lao Động
Nguyên nhân ban đầu vụ xe tải lao vào taluy bên đường khiến 3 người tử vong ở Quảng Nam - Ảnh 3
Công tác cứu hộ, đưa thi thể 3 nạn nhân ra bên ngoài - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo Công an huyện Phước Sơn, do cả 3 người đã đều tử vong và mắc kẹt trong cabin nên phải mất gần 2 giờ đồng hồ lực lượng cứu hộ mới đưa được 3 thi thể ra ngoài.

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