Sau 48 giờ lẩn trốn, nghi phạm Hoàng Văn Thành (SN 1998, ở xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) lộ rõ sự mệt mỏi, bơ phờ, hố mắt sâu trũng với tâm lý hối hận muộn màng.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, liên quan đến vụ án cô gái trẻ bị sát hại trên Vương Thừa Vũ, điều tra viên của Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, sau 48 giờ lẩn trốn, vẻ ngoài của nghi phạm Hoàng Văn Thành (SN 1998, ở xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) không còn "bóng bẩy" như trước đó. Nét mặt y tỏ rõ sự mệt mỏi, bơ phờ, hố mắt sâu trũng với tâm lý hối hận muộn màng. Thành khai nhận, mình làm nghề thợ cắt tóc ở phố Minh Khai, còn chị P. làm thợ nối mi và sơn móng chân, tay tại phố Vương Thừa Vũ. Hai người có mối quan hệ tình cảm từ năm 2020 và gần đây đã chia tay.

Trước sát hại bạn gái cũ vì ghen tuông, Thành lên mạng xã hội Facebook giới thiệu công việc là "anh thợ tóc". Trên trang cá nhân, người này thường xuyên đăng ảnh ăn uống, vui chơi, du lịch cùng bạn bè. Kèm theo những hình ảnh này hầu hết là các dòng trạng thái "thả thính". Hình ảnh bóng bẩy của nghi phạm trước khi sát hại người yêu cũ - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Theo thông tin từ VTC News, sau khi sát hại bạn gái, Thành vứt con dao lại hiện trường rồi lên xe máy bỏ trốn. Thành đi sang quận Long Biên và gửi xe tại tòa nhà chung cư Hope Residences (phường Phúc Đồng) rồi bỏ chạy lên khu vực đường Nguyễn Lam.

Quá trình bỏ trốn, Thành gọi điện cho một người nói đã giết chị P. (SN 2003, quê ở Lai Châu). Sau đó, Thành nhắn tin cho một người khác nói đã giết P. và sẽ đi tự sát. Đến ngày 14/1, biết không thể trốn thoát, Thành đến Công an quận Thanh Xuân xin đầu thú, đồng thời khai toàn bộ hành vi vi phạm. Hung thủ là Hoàng Văn Thành (SN 1998, Thái Nguyên) - Ảnh: Cổng TTĐT Công an Thành phố Hà Nội Tại cơ quan điều tra, Thành cho biết, từng có mối quan hệ yêu đương với chị P. nhưng đã bị nạn nhân chia tay. Thời gian gần đây, Thành biết bạn gái cũ đang tìm hiểu một người đàn ông khác ở Hà Nội. Đây cũng chính là động cơ để đối tượng gây án. Ngày 12/1, Thành biết bạn gái đang ở cửa hàng làm sơn sửa móng tại phố Vương Thừa Vũ nên mang theo dao, gọi chị P. ra ngoài để nói chuyện. Khi gặp mặt, nạn nhân vẫn nhất quyết không đồng ý quay lại với Thành. Nổi cơn ghen tuông, nghi phạm vật ngã chị P., rồi rút dao đâm nạn nhân hàng chục nhát. Anh D. (bạn trai mới của P.) chứng kiến vụ việc, lao ra can ngăn cũng bị Thành dùng dao tấn công. Gây án xong, Thành vứt con dao lại hiện trường rồi lên xe máy bỏ trốn. Vụ án mạng khiến chị P. tử vong, anh D. bị thương tích phải đi cấp cứu. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự hoàn tất hồ sơ vụ án.

Lời khai của đối tượng sát hại người yêu cũ tử vong bằng hàng chục nhát dao ở Hà Nội Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, đang tạm giữ và lấy lời khai đối tượng Hoàng Văn Thành (quê Thái Nguyên) để điều tra về hành vi "giết người".

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