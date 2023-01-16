Diễn biến MỚI vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp: Đã cắt 1/3 ống trụ, tiếp tục đào đất đến độ sâu 23m

Vào ngày 16/1, UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin diễn biến việc các lực lượng đang thực hiện để đưa thi thể bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông lên.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 16/1, UBND tỉnh Đồng Tháp diễn biến mới trong việc các lực lượng đang thực hiện để đưa thi thể bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông lên. Hôm nay đã bước sang ngày thứ 17 kể từ khi bé trai Hạo Nam rơi xuống ống trụ bê tông. UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong đêm tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ tiếp tục đào đất bằng gầu cạp. UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Trong quá trình đào đất, lực lượng cứu hộ dùng bentonite (loại sét khoáng có tính trương nở và độ nhớt cao - PV) để giữ ổn định thành vách đến độ sâu 19m so với đầu cọc bê tông. Chỉ còn 5m nữa là cứu hộ đào đến đầu đốt cọc số 3”.

Hiện trường cứu hộ bé trai vào đêm 15/1 - Ảnh: Vietnamnet Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin thêm, do chiều dài đầu cọc lớn nên cứu hộ phải cắt mối nối 1 và đưa đốt cọc 1 (1 trong 3 đoạn của trụ bê tông 35m) lên khỏi hố móng; đồng thời bịt kín đầu cọc để tránh bị đổ nghiêng. Lực lượng cứu hộ vẫn sẽ tiếp tục đào đất trong lòng hố móng để đạt được độ sâu 23m tính từ đầu cọc bê tông. Sau đó, thực hiện đưa ống vách D2100 lên để chuẩn bị cho công tác rung hạ xuống hố móng.

1/3 trụ bê tông (đốt 1 dài 12m) mà bé trai bị mắc kẹt đã được cắt đưa lên - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Hố móng sau khi đưa đốt cọc 1 lên mặt đất - Ảnh: Vietnamnet Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, sau nhiều ngày cứu nạn bất thành, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong. UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các đơn vị bộ, sở, ngành địa phương, các chuyên gia và thành lập tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình. Nhiều thiết bị phục vụ cứu nạn cũng được bổ sung đến hiện trường như gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 - 1m, ống vách đường kính 1m và 2m, búa rung 180kW và máy phát điện.

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