Vào ngày 16/1, Công an quận Bình Tân đã thông tin mới về nghi phạm Võ Thị Mỹ Linh (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trú quận Bình Tân, bảo mẫu bạo hành bé 6 tháng tuổi dẫn đến dập não nặng nề.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, vào ngày 16/1, Công an quận Bình Tân cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ cùng nghi phạm Võ Thị Mỹ Linh (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trú quận Bình Tân) cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để thụ lý điều tra về hành vi "Giết người". Điều tra ban đầu cho thấy, Linh có con 8 tuổi và không có việc làm nên nhận giữ trẻ tự phát tại căn hộ ở chung cư Lê Thành đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Giá giữ mỗi bé từ 3 đến 4 triệu đồng/tháng. Đầu tháng 1/2023, vợ chồng anh T. (sinh năm 1991, ngụ tại chung cư trên) có gửi con ruột là cháu A. cho Linh trông giữ.

Nghi phạm Võ Thị Mỹ Linh - Ảnh: Báo Thanh Niên Trưa 10/1, bé A. ngủ dậy liên tục quấy khóc và đi vệ sinh trong tã. Lúc này, Linh đặt bé A. nằm trên tấm chăn trải dưới nệm và để chân của bé A. hướng vào người của Linh để thay tã. Quá trình này, bé A. liên tục quấy khóc, tay chân cử động làm Linh không thay tã được. “Bảo mẫu” tức giận dùng lòng bàn tay phải (phần gần khu vực cổ tay) đánh từ trên xuống khoảng 2 - 3 cái vào vùng đầu của bé A. khiến bé khóc lớn. Sau khi thay tã xong, bé A. ngừng khóc và Linh để bé nằm trên võng và đi hâm sữa cho bé. Trong lúc cho bé A. uống sữa thì bé tiếp tục quấy khóc, không chịu uống sữa. Linh nổi nóng dùng lòng bàn tay phải đánh nhiều cái từ trên xuống vào vùng đầu của cháu A.. Bé trai khóc và có biểu hiện tím tái mặt rồi ngất đi. Hoảng sợ nên Linh gọi cho vợ anh T. nói dối là cháu A. bị té võng. Bé A. sau đó được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng TPHCM cấp cứu, điều trị.

Linh thừa nhận là do tức giận không kiềm chế được nên đánh cháu A.. Sau sự việc, Linh rất hối hận và mong cháu sớm hồi phục sức khỏe. Đồng thời, “bảo mẫu” chấp nhận bồi thường chi phí thiệt hại cho gia đình cháu A. Bé N.Đ.H.A. hiện chưa vượt qua cơn nguy kịch - Ảnh: Vietnamnet Theo thông tin từ VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết cháu N.D.H.A (6 tháng tuổi) vẫn tiếp tục được theo dõi sức khỏe chặt chẽ tại bệnh viện. Vị lãnh đạo này cho hay đến hiện tại, bệnh nhi vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, tổn thương não khó phục hồi. “Bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi, chưa nói trước được gì về tình trạng sức khỏe của bé”, bác sĩ Tiến nói. Ông cũng xác nhận thông tin não của trẻ bị tổn thương đến 99%.

Cách tra cứu sổ hộ khẩu điện tử nhanh nhất khi không còn sổ hộ khẩu giấy Sau 70 năm đồng hành cùng mỗi hộ gia đình, sổ hộ khẩu giấy đã chính thức bị “khai tử” từ 1/1/2023. Thay vào đó, việc quản lý thông tin cư trú của người dân sẽ được các cơ quan chức năng thực hiện thông qua hình thức điện tử (hay còn được gọi là Sổ hộ khẩu điện tử). Vậy làm thế nào để tra cứu Sổ hộ khẩu điện tử?

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