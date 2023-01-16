Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã ghi nhận thông tin và chỉ đạo, cử đại diện pháp lý để theo sát vụ việc bảo mẫu bạo hành bé trai 6 tháng tuổi dẫn đến bé dập não, nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 16/1, bà Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư - Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho hay, sau khi nắm bắt được vụ việc, sáng 16-1, đại diện của Hội gồm bà Trần Thị Ngọc Nữ và luật sư Nguyễn Sơn Lâm đã đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố thăm hỏi gia đình bé trai 6 tháng tuổi bị bạo hành. Bà Nữ chia sẻ thêm, cha của bé trai đã yêu cầu Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố làm hồ sơ về vụ việc và chuyển lên các cơ quan chức năng của TP. Bà cho biết sẽ cố gắng hết mình để bảo vệ quyền lợi cho em nhỏ.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé, bà cho hay, qua kết quả giám định sơ bộ thương tích của cháu là 99%, hiện đang hôn mê, tiên lượng rất xấu. Kết quả giám định sơ bộ thương tích của cháu là 99%, hiện đang hôn mê, tiên lượng rất xấu - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết thêm, chị P.T.N.A (32 tuổi, mẹ cháu A) đã điền phiếu yêu cầu luật sư, hoàn tất thủ tục để được hỗ trợ pháp lý từ giai đoạn điều tra đến khi kết thúc vụ án.

Đồng thời, luật sư Nữ cũng cho biết, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã hỗ trợ cho gia đình bé A. 4 triệu đồng. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM đã đến bệnh viện hỏi thăm gia đình bé trai N.Đ.H.A - Ảnh: Báo Dân Việt Trước đó, vào chiều 14/1, chị P.T.N.A (32 tuổi, ngụ chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, bé N.Đ.H.A (sinh ngày 1/7/2022 - con trai của chị) vẫn đang nguy kịch. Hiện bé đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM chăm sóc đặc biệt sau ca phẫu thuật não. Theo chị N.A, vợ chồng chị gửi con trai 6 tháng tuổi cho chị Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi), sống trong căn hộ ở tầng 10, lô D chung cư Lê Thành giữ với chi phí 3 triệu đồng/tháng. Trưa 10/1 (ngày gửi thứ 5), chị Linh gửi tin nhắn cho chị N.A thông báo bé ngủ từ sáng tới trưa không chịu bú sữa. Đến 14h cùng ngày, chị Linh gọi điện cho chị N.A thông báo bé khó thở nên phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thấy sự việc bất thường và bé có dấu hiệu bị bạo hành, phía Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đã trao đổi với gia đình chị N.A để phối hợp công an điều tra nguyên nhân. Tại cơ quan điều tra, bảo mẫu Linh đã thừa nhận có hành vi dùng tay đánh bé 2 đến 3 lần ở đầu. Sau đó, thấy bé có dấu hiệu bất thường Linh đã gọi điện cho mẹ bé là chị N.A mang bé đến Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM để điều trị trong trình trạng nguy kịch.=

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