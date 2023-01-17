Diễn biến MỚI vụ tài xế lái ô tô tông thẳng vào nhóm 5 người trên vỉa hè ở Quảng Ninh

Xã hội 17/01/2023 11:44

Vào ngày 17/1, Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) thông tin mới về vụ việc liên quan đến nghi phạm lái xe ô tô lao thẳng vào nhóm 5 người ngồi trên vỉa hè tại TP.Hạ Long.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 17/1, Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) thông tin, đơn vị này đã bắt giữ được nghi phạm lái xe ô tô lao thẳng vào nhóm 5 người ngồi trên vỉa hè tại TP.Hạ Long, sau gần 1 ngày lẩn trốn.

 

Dựa vào điều tra ban đầu, Công an TP.Hạ Long, khoảng 11h30 ngày 16/1, Nguyễn Văn Tuấn lái xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios BS 14A - 299.59 lao vào vào nhóm 5 người đang ngồi đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè khiến các nạn nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Diễn biến MỚI vụ tài xế lái ô tô tông thẳng vào nhóm 5 người trên vỉa hè ở Quảng Ninh - Ảnh 1
Nguyễn Văn Tuấn - đối tượng lái xe ô tô đâm 5 người bị thương đã bị bắt - Ảnh: Báo Giao Thông

 

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào thời điểm trên, do mâu thuẫn tranh giành chỗ đỗ xe, Nguyễn Văn Tuấn đã đi tới xe ô tô BKS 14A-299.59 đỗ gần đó, rồi điều khiển chiếc xe này đâm vào 5 người đang ngồi đốt lửa trên vỉa hè để sưởi ấm.

Hậu quả cú tông làm 5 người bị thương, gồm các anh: Nguyễn Văn Nguyên (SN 1978, trú khu 7, phường Hà Khẩu); Nguyễn Xuân Nam (SN 1980, trú tại khu 5, phường Giếng Đáy); Vũ Tuấn Anh (SN 1969, trú tại khu 3, phường Giếng Đáy); Đỗ Mạnh Tùng (SN 1973, trú tại khu 5, phường Giếng Đáy) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1976, trú tại khu 1, phường Yết Kiêu).

Diễn biến MỚI vụ tài xế lái ô tô tông thẳng vào nhóm 5 người trên vỉa hè ở Quảng Ninh - Ảnh 2
Nguyễn Văn Tuấn lái ô tô lao vào nhóm người sưởi ấm trên vỉa hè - Ảnh: Báo Công an nhân dân
Diễn biến MỚI vụ tài xế lái ô tô tông thẳng vào nhóm 5 người trên vỉa hè ở Quảng Ninh - Ảnh 3
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

 

Ngay sau vụ việc xảy ra, Nguyễn Văn Tuấn đã để lại xe ô tô rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Cả 5 người bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh.

Hiện tại, Công an TP Hạ Long đang tạm giữ Nguyễn Văn Tuấn để điều tra, làm rõ, hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

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