Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km 1543 +900 Quốc lộ 1 đoạn qua xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, giữa hai ô tô khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin từ Zing, vào khoảng 2h17 phút sáng 18/1, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra giữa xe khách và 3 xe máy trên QL 6 đoạn qua xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, Hòa Bình.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Zing

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách mang biển số 26F của nhà xe Thanh Sang do tài xế N.Đ.L. (SN 1981, trú tại Hưng Yên) điều khiển, đi hướng Hà Nội - Sơn La đến Km130+950 thì đã mất phanh, đâm vào bức tường hộ lan bằng lốp. Ôtô sau đó va chạm với 3 xe máy chở theo 5 người đi hướng Sơn La - Hà Nội rồi lật ngang.

Cơ quan chức năng cho biết vụ tai nạn làm 2 người trên xe máy tử vong và 19 người khác bị thương. Trong đó, một nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Công tác cứu hộ cứu nạn được tiến hành - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Theo thông tin từ Vietnamnet, 3 người đi trên xe máy tử vong, 1 người bị gãy xương sườn và 17 người khác bị thương. Lãnh đạo UBND xã Tòng Đậu cho biết 6 người trên 3 xe máy là công nhân đi làm từ Hưng Yên, đang trên đường về quê ăn Tết thì gặp nạn.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua quốc lộ 6 di chuyển khó khăn. Xe khách lật chắn hết một làn đường, đầu xe biến dạng, gần 30m hộ lan đường hư hỏng. Cảnh sát đang xác minh danh tính các nạn nhân.

Nguyên nhân người cha dìm chết đứa con 2 tuổi gây rúng động ở Bà Rịa - Vũng Tàu Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Sơn (38 tuổi, trú TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Giết người".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-xe-khach-am-vao-nhom-cong-nhan-ve-que-nghi-tet-them-1-nguoi-tu-vong-thuong-tam-547622.html