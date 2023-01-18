Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Sơn (38 tuổi, trú TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Sơn (38 tuổi, trú TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Giết người. Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Nạn nhân trong vụ án là bé N.T.L. (2 tuổi), con ruột của Sơn.

Sáng 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an TP Vũng Tàu đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Dựa vào kết quả điều tra, Nguyễn Thanh Sơn và chị N.T.T. (34 tuổi, trú TP Vũng Tàu) là vợ chồng, có một con chung là cháu L. Từ tháng 12/2022, Sơn ly thân với chị T., cháu L. được gửi cho mẹ ruột chị T. chăm sóc tại xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào khoảng 4h30 ngày 16/1, Sơn điều khiển xe mô tô đi từ TP Vũng Tàu đến nhà cha mẹ của chị T. tại xã Xuân Hiệp để đón cháu L. về nhà.

Khi biết tin Sơn đón cháu L. đi, chị T. đã gọi điện thoại nói với Sơn là sẽ báo công an về việc Sơn tự ý chở cháu. Bực tức sau câu nói của chị T., Sơn nảy sinh ý định giết con.

Khi đang chở cháu L. đi trên đường 3/2, TP Vũng Tàu, Sơn thấy có đường hẻm trải nhựa phía bên phải đường nên dừng xe lại và bế cháu L. đi vào trong hẻm. Đi được một đoạn, Sơn thấy có bãi đất trống tại công trình xây dựng, trên bãi đất có một vũng nước lớn nên bế cháu L. đi xuống vũng nước này, dùng tay ấn đầu cháu bé xuống nước đến tử vong.

Sau khi gây ra sự việc, Sơn gọi điện cho chị T. cùng người thân trong gia đình biết để đến tìm cháu L.

Đến 22h cùng ngày, Sơn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ khi đang đi lang thang trên đường ở TP Vũng Tàu.

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