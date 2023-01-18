Nguyên nhân người cha dìm chết đứa con 2 tuổi gây rúng động ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Xã hội 18/01/2023 06:20

Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Sơn (38 tuổi, trú TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Sơn (38 tuổi, trú TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Giết người. Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Nạn nhân trong vụ án là bé N.T.L. (2 tuổi), con ruột của Sơn.

Sáng 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an TP Vũng Tàu đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Dựa vào kết quả điều tra, Nguyễn Thanh Sơn và chị N.T.T. (34 tuổi, trú TP Vũng Tàu) là vợ chồng, có một con chung là cháu L. Từ tháng 12/2022, Sơn ly thân với chị T., cháu L. được gửi cho mẹ ruột chị T. chăm sóc tại xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Nguyên nhân người cha dìm chết đứa con 2 tuổi gây rúng động ở Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào khoảng 4h30 ngày 16/1, Sơn điều khiển xe mô tô đi từ TP Vũng Tàu đến nhà cha mẹ của chị T. tại xã Xuân Hiệp để đón cháu L. về nhà. 

Khi biết tin Sơn đón cháu L. đi, chị T. đã gọi điện thoại nói với Sơn là sẽ báo công an về việc Sơn tự ý chở cháu. Bực tức sau câu nói của chị T., Sơn nảy sinh ý định giết con.

Khi đang chở cháu L. đi trên đường 3/2, TP Vũng Tàu, Sơn thấy có đường hẻm trải nhựa phía bên phải đường nên dừng xe lại và bế cháu L. đi vào trong hẻm. Đi được một đoạn, Sơn thấy có bãi đất trống tại công trình xây dựng, trên bãi đất có một vũng nước lớn nên bế cháu L. đi xuống vũng nước này, dùng tay ấn đầu cháu bé xuống nước đến tử vong.

Sau khi gây ra sự việc, Sơn gọi điện cho chị T. cùng người thân trong gia đình biết để đến tìm cháu L.

Đến 22h cùng ngày, Sơn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ khi đang đi lang thang trên đường ở TP Vũng Tàu.

 

Thông tin MỚI vụ cô gái mất tích bí ẩn Lương Hải Như: Luật sư Nguyễn Anh Thơm sẽ hỗ trợ pháp lý

Thông tin MỚI vụ cô gái mất tích bí ẩn Lương Hải Như: Luật sư Nguyễn Anh Thơm sẽ hỗ trợ pháp lý

Vào ngày 17/1, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết, sẽ nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí trong vụ cô gái tên Lương Hải Như, sinh năm 1999, trú tại thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) mất tích.

Xem thêm
Từ khóa:   Cha dìm chết con 2 tuổi Cha dìm chết con 2 tuổi ở Vũng Tàu mâu thuẫn gia đình tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?