Biến cố cuộc đời của bé Mai xảy ra cách đây gần 4 tháng. Chị Nguyễn Thị Thoa (38 tuổi, mẹ bé Mai) phát hiện đôi tay của con bị rung, khó khăn trong việc cầm nắm nên vội đưa đi khám thì đau đớn nghe bác sĩ kết luận bị u não.

Bé Trần Thanh Mai (8 tuổi, ngụ ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nằm bất động trên giường bệnh. Các dây thần kinh co rút khiến chân tay đứa trẻ khi co quắp, lúc thẳng đuột. Mái tóc cắt ngắn, để lộ những vết sẹo lồi lõm cùng hàng chục vết khâu sau khi đã trải qua nhiều ca phẫu thuật.

Trải qua 2 ca phẫu thuật, bé Mai dần rơi vào trạng thái hôn mê sâu cho đến nay vẫn chưa một lần tỉnh lại.

"Tôi sốc khi nghe bác sĩ nói con gái tôi đã phải chịu đựng căn bệnh này khoảng 2 năm nay mà người nhà không hề hay biết. Con bé vẫn ăn, học bình thường, chỉ thỉnh thoảng nghe nó than đau đầu, hoa mắt nên chủ quan. Giá như tôi phát hiện ra bệnh tình của con sớm thì đã không để con phải gánh chịu đau đớn lâu như thế này. Không để bệnh tật của con phải nặng như ngày hôm nay", chị Thoa khóc nghẹn.

Trải qua 3 ca phẫu thuật, bé Mai vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu - Ảnh: Gia đình cung cấp

Di chứng của căn bệnh khiến bé Mai từ một đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn giờ đây chỉ nằm một chỗ, sự sống phụ thuộc vào máy móc, trang thiết bị y tế.

Vừa rồi, nhận thấy tình hình của đứa trẻ nguy kịch, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lần thứ 3 đưa não ra ngoài nuôi nhân tạo, đợi khi cháu bé tỉnh lại sẽ tiến hành lắp ghép lại.

"Đã gần 4 tháng trôi qua vợ chồng tôi cố bấu víu bệnh viện với hi vọng con gái mình có cơ hội cứu chữa. Thế nhưng, linh tính của người mẹ cộng với tiến triển bệnh tình của con, tôi lo sợ rằng sức khỏe của con đang ngày càng yếu đi.

Tôi chỉ cầu mong được một lần nhìn thấy con tỉnh lại, gọi tiếng "mẹ" mà khó khăn quá. Nó là một đứa trẻ ngoan, chăm học, vậy mà...", nói đến đây, chị Thoa lại khóc.

Hình ảnh bé Mai khi đang khỏe mạnh - Ảnh: Gia đình cung cấp

Vợ chồng chị Thoa và anh Trần Duy Khang (40 tuổi) làm công nhân. Trước bé Mai còn một người anh trai năm nay học lớp 7. Từ ngày con gái mắc bệnh hiểm nghèo, chị Thoa nghỉ hẳn việc để có thời gian túc trực bên con. Cuộc sống của cả gia đình, thuốc thang, học hành cho con phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi anh Khang nhận được hàng tháng.

"Nhìn cảnh con người ta nô nức trong năm học mới, cuối buổi được cha mẹ đưa đi đón về, vui đùa, ngước lại con mình mà xót xa lắm. Không biết nằm lâu như vậy con có đủ sức mà vượt qua hay không?

Giá như tôi phát hiện ra bệnh tật của con sớm hơn, giá như..." anh Khang đau đớn.

Mọi giúp đỡ cho bé Mai xin vui lòng liên hệ: Giường số 4, phòng hậu phẫu, khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng 2, hoặc SĐT của chị Thoa: 01692389541.