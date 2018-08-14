Lựa chọn đau đớn của người mẹ trẻ có hai con đều chung số phận mù lòa

Xã hội 14/08/2018 17:28

Chào đời chưa được bao lâu thì hai anh em Đức và An đều phải gánh chịu bất hạnh khi cùng mắc phải căn bệnh bong võng mạc bẩm sinh, phải sống trong cảnh mù lòa.

Cuộc sống mù lòa của hai đứa trẻ bất hạnh

Vợ chồng chị Đinh Thúy Hằng (25 tuổi, ngụ ngõ 55, Hào Nam, Hà Nội) và anh Triệu Thành Bắc (25 tuổi) sinh được hai đứa con. Bé Triệu Minh Đức (3 tuổi rưỡi) là con đầu lòng. Khi sinh ra, bé cũng bình thường khỏe mạnh nhưng đến 3 tháng tuổi, phát hiện con bị đau mắt nên chị Hằng đưa con đến bệnh viện thăm khám. Bác sỹ kết luận bị đau mắt đỏ rồi cho thuốc nhỏ mắt về tự điều trị tại nhà. Một tuần sau, mắt bé Đức vẫn không đỡ, người mẹ tiếp tục đưa con đi thăm khám ở phòng khám khác nhưng vẫn cùng chung một kết luận.

Lựa chọn đau đớn của người mẹ trẻ có hai con đều chung số phận mù lòa - Ảnh 1
Hai anh em Đức và An đều chịu chung số phận mù lòa - Ảnh: Gia đình cung cấp

Suốt một tháng kiên trì điều trị nhưng mắt bé Đức ngày càng nặng. Đưa con đến bệnh viện mắt trung ương thì họ ngã quỵ khi bác sỹ cho biết, bé bị bong võng mạc toàn phần mắt phải, không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng. Mắt còn lại có dãy tăng âm chạy trong mắt, tròng mắt hình màng nhện, chỉ nhìn thấy ánh sáng khoảng 20 đến 50% và khó có cơ hội cứu chữa.

3 năm sau, chị Hằng sinh tiếp đứa con thứ 2 là Triệu Khánh An (6 tháng tuổi). Sinh được 3 ngày thì người mẹ một lần nữa sống trong bất an, lo lắng khi cảm nhận đôi mắt của con không được bình thường như những đứa trẻ khác. Họ đưa con đến bệnh viện thăm khám thì một lần nữa trời đất như sụp xuống dưới chân khi biết bé An cùng chung số phận với người anh trai.

"Một đứa mù lòa tôi đã đau đớn, khổ sở lắm, đằng này, ông trời không có mắt, bắt cả hai đứa con tôi cùng chung số phận. Nghĩ đến tương lai mịt mù phía trước của con mà xót xa, khóc cạn nước mắt", chị Hằng trải lòng.

Gian nan hành trình tìm kiếm ánh sáng

Không đành nhìn con chấp nhận số phận, cặp vợ chồng trẻ quyết định gửi hồ sơ Singapore và vui mừng khi bệnh viện bên đó cho biết có cơ hội cứu chữa sau khi phẫu thuật nhưng chi phí rất tốn kém. Hi vọng nhen nhóm, họ bán hết của cải trong nhà, vay mượn anh em, họ hàng, thậm chí vay nặng lãi nhưng vẫn không có đủ tiền để trang trải chi phí phẫu thuật.

Lựa chọn đau đớn của người mẹ trẻ có hai con đều chung số phận mù lòa - Ảnh 2
Người mẹ đã chọn bé An qua nước ngoài phẫu thuật, cơ hội nhìn thấy 50% ánh sáng - Ảnh: Gia đình cung cấp

"Trong lúc tuyệt vọng nhất thì gia đình tôi may mắn nhận được sự giúp đỡ của một số mạnh thường quân. Họ biết được hoàn cảnh nên đã đứng ra kêu gọi được một số tiền. Tuy nhiên, số tiền đó chỉ đủ cho một đứa đi phẫu thuật. Đứng trước lựa chọn trái ngang, giữa hai đứa con chỉ được chọn một, tôi đành chấp nhận đưa bé An qua nước ngoài phẫu thuật trước", chị Hằng chia sẻ trong nước mắt.

Ngày 25/7 vừa rồi bé An đã qua Singapore phẫu thuật thành công, cơ hội nhìn thấy ánh sáng là 50%.

Chưa kịp vui mừng thì vợ chồng chị Hằng lại tiếp tục sống trong lo lắng vì bác sỹ cho biết, bé Đức nếu không được phẫu thuật sớm thì dãy tăng âm sẽ ngày càng dày, che phủ dẫn đến mù vĩnh viễn.

Lựa chọn đau đớn của người mẹ trẻ có hai con đều chung số phận mù lòa - Ảnh 3
Nếu không phẫu thuật sớm, bé Đức sẽ bị mù vĩnh viễn - Ảnh: Gia đình cung cấp

Biết kiếm đâu ra số tiền lớn để cứu chữa cho con khi hiện tại, vợ chồng chị Hằng trắng tay. Chị Hằng nghỉ việc đã lâu, cuộc sống của cả gia đình trông chờ vào đồng lương là thợ sửa xe máy thuê của người chồng. Hi vọng cứu chữa cho con trai rất mong manh khiến vợ chồng chị Hằng chỉ biết bất lực ôm con khóc.

"Đức ơi, mẹ biết làm gì để cứu con đây? Cơ hội nhìn thấy ánh sáng của con đang còn mà cha mẹ đành bất lực vì kinh phí phẫu thuật quá lớn", ôm con vào lòng, người mẹ khóc nghẹn.

Mọi giúp đỡ hảo tâm cho bé Đức và An xin vui lòng gửi về địa chỉ: chị Đinh Thúy Hằng, số nhà 51, ngõ 44, Hào Nam, Hà Nội, ĐT: 01632168882,  hoặc STK của chị Triệu Huyền Trang (cô ruột của Đức và An): 0181003414954, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Nam Sài Gòn.

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