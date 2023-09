Hai anh em Đức và An đều chịu chung số phận mù lòa - Ảnh: Gia đình cung cấp

Suốt một tháng kiên trì điều trị nhưng mắt bé Đức ngày càng nặng. Đưa con đến bệnh viện mắt trung ương thì họ ngã quỵ khi bác sỹ cho biết, bé bị bong võng mạc toàn phần mắt phải, không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng. Mắt còn lại có dãy tăng âm chạy trong mắt, tròng mắt hình màng nhện, chỉ nhìn thấy ánh sáng khoảng 20 đến 50% và khó có cơ hội cứu chữa.

3 năm sau, chị Hằng sinh tiếp đứa con thứ 2 là Triệu Khánh An (6 tháng tuổi). Sinh được 3 ngày thì người mẹ một lần nữa sống trong bất an, lo lắng khi cảm nhận đôi mắt của con không được bình thường như những đứa trẻ khác. Họ đưa con đến bệnh viện thăm khám thì một lần nữa trời đất như sụp xuống dưới chân khi biết bé An cùng chung số phận với người anh trai.