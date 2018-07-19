Lời cầu cứu của cặp vợ chồng bất hạnh: 'Xin mọi người dang rộng vòng tay cứu lấy con tôi'

Xã hội 19/07/2018 13:53

Vợ khù khờ, chồng mất sức lao động nhưng cùng lúc phải lo cho hai đứa con mắc bệnh hiểm nghèo, đứa bị thiểu năng trí tuệ, đứa lại bệnh tim, teo phổi, tương lai mịt mù, sự sống mong manh.

Tuổi thơ bất hạnh

Trong 5 người con của vợ chồng anh Hồ Bá Hùng (41 tuổi) và chị Hồ Thị Lương (44 tuổi, ngụ xóm 1, phường Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) thì người con gái thứ 3 là Hồ Thị Hường (12 tuổi) mắc bệnh thiểu năng trí tuệ. Cậu con trai út Hồ Bá Mạnh (5 tuổi) mắc cùng lúc hai căn bệnh hiểm nghèo là tim bẩm sinh và teo phổi. Dù đã được phẫu thuật nhưng bệnh tình của Mạnh ngày càng nặng.

Lời cầu cứu của cặp vợ chồng bất hạnh: 'Xin mọi người dang rộng vòng tay cứu lấy con tôi' - Ảnh 1
Bé Mạnh cùng lúc mắc hai căn bệnh tim bẩm sinh và teo phổi - Ảnh: Thúy Hằng

Ngồi bên cạnh con trai, cố gắng đút cho con vài thìa cháo loãng đã được nghiền nát, chị Lương thở dài chia sẻ: "Bệnh tật hành hạ khiến hai hàm răng của con hư hại hết, chẳng có lấy một chiếc lành lặn. Giờ con chẳng thể ăn uống được như trước vì tê cứng, nhai không được, ăn cũng chẳng còn cảm giác ngon. Sự sống của con bây giờ phụ thuộc vào cháo loãng, sữa. Nhìn con ngày càng héo úa vì bệnh tật hiểm nghèo mà tôi bất lực".

Lời cầu cứu của cặp vợ chồng bất hạnh: 'Xin mọi người dang rộng vòng tay cứu lấy con tôi' - Ảnh 2
Vợ chồng chị Lương kể về nỗi bất hạnh của gia đình - Ảnh: Thúy Hằng

Bé Mạnh cũng là con trai duy nhất của vợ chồng chị Lương. Sinh ra chưa được bao lâu thì đứa trẻ phải gánh chịu cùng lúc hai căn bệnh hiểm nghèo là tim bẩm sinh và teo phổi. Dù đã được phẫu thuật tim một lần nhưng sức khỏe ngày càng yếu. 5 tuổi nhưng cháu bé chỉ nặng 11kg, da xanh xao, môi và 4 bàn chân tay lúc nào cũng tím tái, khó thở, hai hàm răng hư hại chẳng còn lấy một chiếc lằn lặn.

"Xin hãy cứu con tôi"

Chị Lương vốn không được thông minh, nhanh nhẹn như những người phụ nữ khác. Anh Hùng cũng có số phận bất hạnh không kém vì bị mất sức lao động, đi lại khó khăn. Hai người đến với nhau qua mai mối. Dù khờ khạo nhưng chị Lương là trụ cột và là lao động duy nhất trong gia đình. Một mình gánh nặng 5 đứa con (đứa lớn 17 tuổi, đứa nhỏ lên 5) cùng người chồng bệnh tật, đau yếu thường xuyên.

Lời cầu cứu của cặp vợ chồng bất hạnh: 'Xin mọi người dang rộng vòng tay cứu lấy con tôi' - Ảnh 3
Hai hàm răng của bé Mạnh bị hư hại hết, chẳng có lấy một chiếc lành lặn - Ảnh: Thúy Hằng

Kinh tế gia đình phụ thuộc vào 2 sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, hàng ngày, chị Lương đi bóc lá mía thuê, phu gạch. Đồng lương ít ỏi, bấp bênh nhận được cũng đủ trang trải thức ăn qua ngày cho cả gia đình một cách tằn tiện. Anh Hùng sức khỏe không có nhưng hàng ngày vẫn cố gắng chống gậy đi bán tăm, đũa dạo khắp nơi kiếm từng đồng bạc lẻ để phụ vợ chăm con.

"Tôi vào nhà dân mời mua hàng nên thường xuyên bị chó đuổi cắn. Sức khỏe yếu, chạy không kịp nên tôi bị chó cắn suốt nhưng cũng không có tiền tiêm phòng dại, cũng may ông trời thương tình cho tôi sống bên vợ con đến ngay hôm nay", anh Hùng vén hai chân đầy vết sẹo vì chó cắn thở dài chia sẻ.

Lời cầu cứu của cặp vợ chồng bất hạnh: 'Xin mọi người dang rộng vòng tay cứu lấy con tôi' - Ảnh 4
Gia đình chị Lương - Ảnh: Thúy Hằng

Dù tàn tật nhưng bất kể nắng mưa, anh Hùng vẫn cố gắng lang thang khắp các ngõ hẻm mời gọi người ta mua hàng, những mong gom góp được một số tiền đưa con đi chữa bệnh.

Lời cầu cứu của cặp vợ chồng bất hạnh: 'Xin mọi người dang rộng vòng tay cứu lấy con tôi' - Ảnh 5
Gia đình chị Lương là một trong những hộ khó khăn của xã - Ảnh: Thúy Hằng

"Con gái rồi cũng đi lấy chồng, lo việc gia đình chồng. Vợ chồng tôi rồi cũng già yếu, qua đời chứ không thể sống mãi mà chăm sóc con được. Vậy nên khi sinh cháu Mạnh, vợ chồng tôi rất hi vọng sau này sẽ trở thành chỗ dựa cho chị gái mắc bệnh thiểu năng, không ngờ số phận con trai lại bất hạnh không kém.

Sắp tới, con trai tôi tiếp tục phẫu thuật tim mà vợ chồng tôi chẳng có tiền, trong nhà không có gì đáng giá để bán, cũng không còn khả năng vay mượn. Cầu xin mọi người hãy dang rộng vòng tay cứu lấy con tôi. Cho con có cơ hội được phẫu thuật tim, được sống", chị Lương khóc nghẹn.

 Mọi đóng góp hảo tâm xin vui lòng gửi về địa chỉ, chị Hồ Thị Lương, xóm 1, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, ĐT: 01634271642, hoặc STK của chị Trần Thị Loan (người thân của chị Lương): 3624205003825, ngân hàng Agribank, chi nhánh Hoàng Mai (Nghệ An).

Số phận bất hạnh của cặp song sinh chào đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, chưa đầy một năm đã mồ côi mẹ

Số phận bất hạnh của cặp song sinh chào đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, chưa đầy một năm đã mồ côi mẹ

Ngoài 40 tuổi, khát khao làm mẹ cháy bỏng nhưng không có khả năng mang thai tự nhiên, vợ chồng chị Hương gom hết tiền bạc đi thụ tinh nhân tạo. Thế nhưng, cặp song sinh chào đời chưa đầy một tuổi đã chịu cảnh mồ côi mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   hoàn cảnh khó khăn hoàn cảnh cần giúp đỡ hoàn cảnh bi đát

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 31 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày