Trong 5 người con của vợ chồng anh Hồ Bá Hùng (41 tuổi) và chị Hồ Thị Lương (44 tuổi, ngụ xóm 1, phường Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) thì người con gái thứ 3 là Hồ Thị Hường (12 tuổi) mắc bệnh thiểu năng trí tuệ. Cậu con trai út Hồ Bá Mạnh (5 tuổi) mắc cùng lúc hai căn bệnh hiểm nghèo là tim bẩm sinh và teo phổi. Dù đã được phẫu thuật nhưng bệnh tình của Mạnh ngày càng nặng.

Bé Mạnh cũng là con trai duy nhất của vợ chồng chị Lương. Sinh ra chưa được bao lâu thì đứa trẻ phải gánh chịu cùng lúc hai căn bệnh hiểm nghèo là tim bẩm sinh và teo phổi. Dù đã được phẫu thuật tim một lần nhưng sức khỏe ngày càng yếu. 5 tuổi nhưng cháu bé chỉ nặng 11kg, da xanh xao, môi và 4 bàn chân tay lúc nào cũng tím tái, khó thở, hai hàm răng hư hại chẳng còn lấy một chiếc lằn lặn.

Ngồi bên cạnh con trai, cố gắng đút cho con vài thìa cháo loãng đã được nghiền nát, chị Lương thở dài chia sẻ: "Bệnh tật hành hạ khiến hai hàm răng của con hư hại hết, chẳng có lấy một chiếc lành lặn. Giờ con chẳng thể ăn uống được như trước vì tê cứng, nhai không được, ăn cũng chẳng còn cảm giác ngon. Sự sống của con bây giờ phụ thuộc vào cháo loãng, sữa. Nhìn con ngày càng héo úa vì bệnh tật hiểm nghèo mà tôi bất lực".

"Xin hãy cứu con tôi"

Chị Lương vốn không được thông minh, nhanh nhẹn như những người phụ nữ khác. Anh Hùng cũng có số phận bất hạnh không kém vì bị mất sức lao động, đi lại khó khăn. Hai người đến với nhau qua mai mối. Dù khờ khạo nhưng chị Lương là trụ cột và là lao động duy nhất trong gia đình. Một mình gánh nặng 5 đứa con (đứa lớn 17 tuổi, đứa nhỏ lên 5) cùng người chồng bệnh tật, đau yếu thường xuyên.

Hai hàm răng của bé Mạnh bị hư hại hết, chẳng có lấy một chiếc lành lặn - Ảnh: Thúy Hằng

Kinh tế gia đình phụ thuộc vào 2 sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, hàng ngày, chị Lương đi bóc lá mía thuê, phu gạch. Đồng lương ít ỏi, bấp bênh nhận được cũng đủ trang trải thức ăn qua ngày cho cả gia đình một cách tằn tiện. Anh Hùng sức khỏe không có nhưng hàng ngày vẫn cố gắng chống gậy đi bán tăm, đũa dạo khắp nơi kiếm từng đồng bạc lẻ để phụ vợ chăm con.

"Tôi vào nhà dân mời mua hàng nên thường xuyên bị chó đuổi cắn. Sức khỏe yếu, chạy không kịp nên tôi bị chó cắn suốt nhưng cũng không có tiền tiêm phòng dại, cũng may ông trời thương tình cho tôi sống bên vợ con đến ngay hôm nay", anh Hùng vén hai chân đầy vết sẹo vì chó cắn thở dài chia sẻ.

Gia đình chị Lương - Ảnh: Thúy Hằng

Dù tàn tật nhưng bất kể nắng mưa, anh Hùng vẫn cố gắng lang thang khắp các ngõ hẻm mời gọi người ta mua hàng, những mong gom góp được một số tiền đưa con đi chữa bệnh.

Gia đình chị Lương là một trong những hộ khó khăn của xã - Ảnh: Thúy Hằng

"Con gái rồi cũng đi lấy chồng, lo việc gia đình chồng. Vợ chồng tôi rồi cũng già yếu, qua đời chứ không thể sống mãi mà chăm sóc con được. Vậy nên khi sinh cháu Mạnh, vợ chồng tôi rất hi vọng sau này sẽ trở thành chỗ dựa cho chị gái mắc bệnh thiểu năng, không ngờ số phận con trai lại bất hạnh không kém.

Sắp tới, con trai tôi tiếp tục phẫu thuật tim mà vợ chồng tôi chẳng có tiền, trong nhà không có gì đáng giá để bán, cũng không còn khả năng vay mượn. Cầu xin mọi người hãy dang rộng vòng tay cứu lấy con tôi. Cho con có cơ hội được phẫu thuật tim, được sống", chị Lương khóc nghẹn.

Mọi đóng góp hảo tâm xin vui lòng gửi về địa chỉ, chị Hồ Thị Lương, xóm 1, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, ĐT: 01634271642, hoặc STK của chị Trần Thị Loan (người thân của chị Lương): 3624205003825, ngân hàng Agribank, chi nhánh Hoàng Mai (Nghệ An).