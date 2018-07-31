Đẫm nước mắt hành trình tìm ánh sáng cho con trai của cặp vợ chồng hiếm muộn: 'Mẹ con em quỳ xin mọi người thương xót'

Xã hội 31/07/2018 10:37

Sau 6 năm chạy chữa hiếm muộn khắp nơi, cuối cùng, niềm vui cũng chịu mỉm cười với vợ chồng chị Đào. Đau đớn thay, con trai vừa chào đời đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, cuộc sống chìm trong bóng tối.

Hạnh phúc mong manh của cặp vợ chồng hiếm muộn

Chị Thái Thị Hồng Đào (28 tuổi, ngụ ấp Bình Trung, xã Nhơn Thạnh Trung, TP Tân An, tỉnh Long An) từng mang tiếng đời là "cây độc không trái, gái độc không con" vì kết hôn 6 năm trời vẫn không có lấy mụn con. Khát vọng làm cha làm mẹ cháy bỏng, làm được đồng nào, họ mang đi chạy chữa hiếm muộn. Ai mách ở đâu có bài thuốc hay, thầy thuốc giỏi, dù xa xôi đến mấy họ cũng lặn lội tìm đến.

Đẫm nước mắt hành trình tìm ánh sáng cho con trai của cặp vợ chồng hiếm muộn: 'Mẹ con em quỳ xin mọi người thương xót' - Ảnh 1
Đợi chờ suốt 6 năm trời vợ chồng chị Đào mới được mụn con nhưng lại mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống chìm trong bóng tối - Ảnh: Gia đình cung cấp

Sau 6 năm kiên trì, cuối cùng, hạnh phúc cũng chịu mỉm cười khi chị Đào biết tin mình có thai. Chị kiêng cữ, chờ đợi từng ngày để được gặp con.

Ngày con trai Hồ Duy Phát (tên thường gọi ở nhà là Bánh Bao, 8 tháng tuổi) cất tiếng khóc chào đời, gia đình chưa kịp vui mừng thì đã chết lặng khi phát hiện con có những biểu hiện bất thường, ngày đêm không ngủ, quấy khóc, hai mắt không chịu mở.

"Mãi đến 3 ngày sau, con mới chịu mở mắt. Nhìn vào đôi mắt đục ngầu của con, tôi có cảm giác bất an, lo lắng, vội vàng đưa đi khám. Trời đất như sụp xuống dưới chân khi bác sỹ kết luận con bị bệnh Glocome bẩm sinh, suốt đời phải sống cảnh mù lòa vì không có khả năng cứu chữa", chị Đào chia sẻ bệnh tình của con trong nước mắt.

Gian nan hành trình tìm kiếm ánh sáng

Không đành nhìn con sống cả cuộc đời trong cảnh tối tăm, vợ chồng chị Đào quyết định đưa con qua nước ngoài chạy chữa. Ngày bé Phát vừa tròn 2 tháng tuổi, hi vọng nhen nhóm khi bác sỹ tại Đài Loan khẳng định bệnh tình đứa trẻ có khả năng cứu chữa. Họ bán hết tất cả những gì có giá trị, vay mượn anh em, vay ngân hàng, vay nặng lãi để đưa con qua nước ngoài.

Đẫm nước mắt hành trình tìm ánh sáng cho con trai của cặp vợ chồng hiếm muộn: 'Mẹ con em quỳ xin mọi người thương xót' - Ảnh 2
Nếu không được tiếp tục phẫu thuật thì bé Phát sẽ bị mù vĩnh viễn - Ảnh: Gia đình cung cấp

Những tưởng sau ca phẫu thuật bé Phát sẽ có cơ hội nhìn thấy ánh sáng, nhưng rồi họ đau đớn khi bác sỹ cho biết ca phẫu thuật thất bại.

Không chấp nhận bỏ cuộc, vợ chồng chị Đào tiếp tục nuôi hi vọng đưa con qua Singapore cứu chữa. Thế nhưng, tiền vay mượn đã dồn hết cho ca phẫu thuật tại Đài Loan, giờ không còn tiền để tiếp tục chạy chữa.

Chị Đào cùng chồng là anh Hồ Duy Tân (30 tuổi) đều là công nhân, lương ba cọc ba đồng. Cha mẹ hai bên đều nghèo khó, chỗ nào có khả năng vay mượn họ đã vay. Đường cùng, người mẹ trẻ cầu cứu dân mạng và may mắn nhận được sự giúp đỡ của một số nhà hảo tâm. Họ đứng ra kêu gọi được một số tiền lớn, đủ kinh phí cho bé Phát sang Singapore phẫu thuật.

"Trải quan hai ca phẫu thuật hạ nhãn áp, mắt con đã thấy ở cự li gần. Thế nhưng, vừa rồi thăm khám lại, bác sỹ kết luận con ngươi nhỏ, thủy tinh thể lệch dính với con ngươi. Con tôi chỉ còn một con đường là lấy thủy tinh thể ra, chỉnh sửa cấu trúc mắt bên trong, nếu không thì con sẽ mất thị lực vĩnh viễn", chị Đào cho biết thêm.

Đẫm nước mắt hành trình tìm ánh sáng cho con trai của cặp vợ chồng hiếm muộn: 'Mẹ con em quỳ xin mọi người thương xót' - Ảnh 3
Người mẹ cùng con trai quỳ lạy cả thế giới mong giúp đỡ để con có cơ hội tiếp tục phẫu thuật - Ảnh: Gia đình cung cấp

Kinh phí cho ca phẫu thuật sắp tới (ngày 7/8) là 800 triệu đồng. Không biết lấy đâu ra số tiền lớn để chi phí phẫu thuật cho con, người mẹ đành cùng con quỳ gối cầu xin cộng đồng mạng giúp đỡ thêm lần nữa.

"Mẹ con tôi quỳ xuống đây, 100 lạy, 1000 lạy kính xin mọi người thương xót Bánh Bao một lần nữa. Cho mẹ con tôi vay mượn một chút để con có đủ duyên lành bước vào ca phẫu thuật sắp tới. Vạn lần tôi khắc ghi, nguyện làm trâu ngựa để đền đáp", người mẹ quỳ gối bên con trai cầu xin trong nước mắt.

Mọi giúp đỡ cho bé Phát xin vui lòng gửi về địa chỉ, chị Thái Thị Hồng Đào, ấp Bình Trung, xã Nhơn Thạnh Trung, TP Tân An, tỉnh Long An. ĐT: 01694.539.986, hoặc STK của chị Đào: 71010000597765, ngân hàng BIDV, chi nhánh Tiền Giang.

Lời cầu cứu của cặp vợ chồng bất hạnh: 'Xin mọi người dang rộng vòng tay cứu lấy con tôi'

Lời cầu cứu của cặp vợ chồng bất hạnh: 'Xin mọi người dang rộng vòng tay cứu lấy con tôi'

Vợ khù khờ, chồng mất sức lao động nhưng cùng lúc phải lo cho hai đứa con mắc bệnh hiểm nghèo, đứa bị thiểu năng trí tuệ, đứa lại bệnh tim, teo phổi, tương lai mịt mù, sự sống mong manh.

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