Hẩm hiu số phận của người đàn bà mang khối u khổng lồ trên mặt: 'Xin cho tôi cơ hội sống bên mẹ già'

Đã 4 năm nay kể từ ngày căn bệnh trở nặng khiến khuôn mặt của bà Trần Thị Hường (53 tuổi, ngụ xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) biến dạng hoàn toàn, nhiều người thân chẳng nhận ra. Những đứa trẻ con vô tình gặp bà Hường tỏ ra sợ hãi, gào khóc như gặp ma, thấy quỷ. Hàng chục khối u lớn nhỏ mọc khắp khuôn mặt người phụ nữ bất hạnh. Đau đớn nhất là khối u khổng lồ mọc ở một bên trán lấn át cả khuôn mặt. Mắt trái của bà bị một lớp da bủng beo, chảy sệ che lấp.

Cũng vì mặc cảm về hình hài khiếm khuyết nên bà Hường sống tự ti, thu mình, hàng ngày chỉ biết quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ. Những người anh, chị lần lượt đều yên bề gia thất, bà Hường trở thành gái quá lứa lỡ thì, sống thui thủi bên bố mẹ già yếu.

Bà Trần Thị Bích (51 tuổi, em gái bà Hường) thở dài chia sẻ: Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, mắt trái của bà Hường xuất hiện một khối u nhỏ như hạt đậu khiến bà ngày đêm gào khóc vì đau đớn. Qua thăm khám, bác sỹ cho biết đó là khối u ác tính, không thể phẫu thuật vì nguy cơ ảnh hưởng đến các dây thần kinh khác, không loại trừ các biến chứng nguy hiểm về sau. Sau đó không lâu, khối u vỡ ra, con mắt trái của bà không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng.

Hàng chục năm trước, một bên trán của bà lại tiếp tục mọc một khối u như viên bi, đau nhức. Qua thăm khám, bác sỹ cho biết bà đang mắc phải căn bệnh Bướu sợi thần kinh. Khối u ngày càng lớn dần, mưng mủ, trông rất đáng sợ.

Bà Hường không chồng, không con, sống dựa vào người em gái - Ảnh: Gia đình cung cấp

4 năm trước, bà Hường được phẫu thuật. Cứ ngỡ sau khi cắt bỏ khối u bà sẽ được sống những tháng ngày bình yên, nào ngờ, cũng ngay trên khối u cũ mọc lên một khối u khổng lồ khác.

"Thời gian gần đây khối u càng ngày càng lớn, nặng gần 2kg khiến chị gái tôi ngày đêm than đau nhức, chẳng ăn uống được gì dẫn đến kiệt sức. Anh em tôi gom góp tiền bạc để đưa chị vào bệnh viện điều trị và chuẩn bị cho ca phẫu thuật lần tới", bà Bích cho biết.

Hiện bà Hường đang được chăm sóc tại phòng số 7, khoa phỏng, bệnh viện Chợ Rẫy.

Chỉ mong được sống bên cạnh mẹ già

Bà Hường là con thứ 6 trong gia đình có 7 anh chị em. Thương hoàn cảnh gia đình, bố sớm qua đời, mẹ già yếu, chị bệnh tật, bà Bích quyết định ở vậy để phụng dưỡng mẹ già, chăm chị gái. Sau này, nhiều người động viên, bà mới "kiếm" được người con trai làm niềm an ủi.

Bà Hường mong ca phẫu thuật sắp tới thành công để có cơ hội sống bên mẹ già - Ảnh: Gia đình cung cấp

Trước đây, khi còn sức khỏe, bà Hường vẫn ở nhà phụ giúp việc nhà, chăm mẹ già yếu để bà Bích đi làm công nhân kiếm thu nhập, trang trải cuộc sống. Thế nhưng, hai năm trở lại đây, sức khỏe của bà Hường yếu dần, đi lại khó khăn, nằm viện liên tục nên bà Bích nghỉ việc để ở nhà chăm mẹ và chị gái.

Nằm vật vã trên giường bệnh, bà Hường mệt mỏi đưa bàn tay lên xoa xoa khối u khổng lồ trên khuôn mặt như để xoa dịu nỗi đau rồi khóc nghẹn: "Bệnh tật khiến tôi không có cơ hội được làm vợ, làm mẹ như bao người phụ nữ khác. Vậy mà ông trời vẫn không thương, đày đọa tôi như thế này đây. Đến nhìn mình trong gương tôi còn thấy sợ huống gì đám trẻ con.

Giờ tôi chỉ mong ca phẫu thuật sắp tới thành công để có thêm cơ hội được sống bên mẹ già".

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