Sau một thời gian xa nhà lên Đắk Lắk làm thuê, chị Nguyễn Thị Diệu (20 tuổi, ngụ thôn 5, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) quen rồi nảy sinh tình cảm với một thanh niên lớn hơn 7 tuổi, quê ở Quảng Bình. Không lâu sau đó, hai người quyết định dắt díu nhau về Quảng Bình chung sống với nhau như vợ chồng. Vì hoàn cảnh hai bên gia đình quá nghèo khó lại xa xôi nên họ chấp nhận không tổ chức đám cưới. Dù trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng giữa chị Diệu và chồng không đăng ký kết hôn.

Cũng từ ngày con bệnh tật, người chồng tỏ ra buồn chán, thường xuyên chửi mắng vợ khiến mâu thuẫn vợ chồng thường xuyên xảy ra.

Hai năm sau, hạnh phúc mỉm cười khi họ chào đón con gái đầu lòng. Khi sinh ra, bé Nguyễn Thị Linh Na (16 tháng tuổi, con chị Diệu) cũng bình thường, khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Thế nhưng, lên 2 tháng tuổi, phát hiện cái đầu con gái ngày càng to bất thường, vợ chồng chị Diệu đưa con đi khám thì chết lặng khi nghe bác sỹ kết luận bị não úng thủy . Nghe bác sỹ khuyên đây là một căn bệnh hiểm nghèo, khó có cơ hội chữa trị khỏi, gia đình lại quá khó khăn nên chị Diệu đành nuốt nước mắt ôm con về nhà chấp nhận số phận.

"Tủi thân với phận làm dâu xa quê, con lại bệnh tật, chồng không thương yêu, động viên nên tôi chán nản quyết định ôm con bỏ về nhà ngoại sống, chấp nhận làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con bệnh tật. Con gái tôi cũng vì vậy mà mang họ mẹ, lớn lên thiếu tình cảm của cha, gồng mình gánh chịu đau đớn vì bệnh tật hoành hành", chị Diệu chia sẻ về cuộc hôn nhân ngắn ngủi, không hôn thú của mình.

Sự sống mong manh

Ôm con bệnh tật trở về với hai bàn tay trắng, khi người mẹ qua đời đã lâu, bố già yếu, cuộc sống của hai mẹ con chị Diệu trông chờ vào người anh trai. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào hai sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, phụng dưỡng cha già, nuôi hai mẹ con em gái, người anh trai của chị Diệu phải bươn chải làm thuê làm mướn khắp nơi, ai thuê gì cũng nhận làm để có thu nhập.

Na thiếu vắng tình thương của cha, sự sống rất mong manh - Ảnh: Gia đình cung cấp

Bệnh tật hành hạ nên dù đã 16 tháng tuổi, bé Na chỉ nằm một chỗ, cái đầu to quá cỡ lấn át cả khuôn mặt cháu bé, sờ vào mềm nhũn như chực nổ tung. Bé Na nặng 12kg nhưng cái đầu đã gấp đôi trọng lượng cơ thể. Vì đầu to quá cỡ nên việc ẵm bồng con của chị Diệu cũng trở nên khó khăn. Cuộc sống của bé Na chỉ gắn bó với chiếc giường nhỏ.

Con cái bệnh tật nên chị Diệu không thể làm gì để kiếm thêm thu nhập, hàng ngày chỉ ở nhà chăm sóc con. Cũng vì không có tiền bé Na cũng không có cơ hội nhập viện điều trị, sự sống rất mong manh.

Nói về người cha của cháu bé, chị Diệu chia sẻ, từ ngày ôm con bỏ về nhà ngoại, bố bé Na chỉ thỉnh thoảng tìm đến thăm hỏi một vài ngày rồi lại ra đi. Người đàn ông này cũng không phụ giúp được gì nhiều cho hai mẹ con.

"Từ ngày sinh con bệnh tật, tôi không một ngày được ngủ yên giấc, lòng luôn canh cánh nỗi lo sợ khi tỉnh dậy không còn cơ hội được gặp con. Sợ con lặng lẽ bỏ đi, để tôi lại một mình.

Gia đình tan vỡ, tôi chỉ còn con là chỗ dựa duy nhất, là động lực sống hiện tại. Con mà có mệnh hệ gì thì tôi cũng không sống nổi", chị Diệu khóc nghẹn.

Mọi đóng góp hảo tâm cho bé An xin vui lòng gửi về địa chỉ, chị Nguyễn Thị Diệu, thôn 5, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. ĐT: 0869319214