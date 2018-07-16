Tâm sự nhói lòng của góa phụ trẻ cùng con gái bị não úng thủy giành giật sự sống nơi xứ người: 'Mẹ không dám ngủ, sợ khi tỉnh dậy không còn cơ hội gặp lại con"

Xã hội 16/07/2018 16:23

26 tuổi, chị Hà đã thành góa bụa, một mình ôm cô con gái bị bệnh não úng thủy đi khắp các bệnh viện trong và ngoài nước để giành lại sự sống cho con. Vất vả, khó khăn chị không sợ, chỉ sợ một ngày phải rời xa con.

Tai ương giáng xuống

Đứa trẻ với cái đầu to quá cỡ, đôi chân thẳng đuột, khóc ngặt ngẽo trên tay người mẹ. Chị Vũ Thị Thu Hà (27 tuổi, ngụ khối 3, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) khuôn mặt nhòa lệ, cố gắng vỗ về, đưa con vào giấc ngủ. Lời ru của chị hòa lẫn trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Tâm sự nhói lòng của góa phụ trẻ cùng con gái bị não úng thủy giành giật sự sống nơi xứ người: 'Mẹ không dám ngủ, sợ khi tỉnh dậy không còn cơ hội gặp lại con' - Ảnh 1
Cái đầu của bé Thương bị biến dạng hoàn toàn vì căn bệnh não úng thủy - Ảnh: Gia đình cung cấp

26 tuổi, chị lần lượt gánh trọn hai cú sốc tinh thần lớn. Chưa kịp nếm trải hạnh phúc chào đón cô con gái đầu lòng Hoàng Thị Hoài Thương (17 tháng tuổi) ra đời thì chị đã đau đớn khi nghe bác sỹ kết luận con mắc phải căn bệnh não úng thủy, một căn bệnh hiểm nghèo, khó có cơ hội cứu chữa.

Hai tháng sau đó, tai ương một lần nữa giáng xuống khi người chồng đột ngột qua đời vì đột tử. Chồng mất, con mắc bệnh hiểm nghèo khiến chị Hà ngã quỵ. Nhưng rồi thương con, chị lại nuốt nước mắt vào trong, tự mình đứng dậy để làm chỗ dựa cho con.

Càng lớn, cái đầu của bé Thương càng to, gấp đôi trọng lượng cơ thể. Cháu bé chỉ nằm một chỗ, héo hon vì bệnh tật.

Cuối năm 2017, nhờ sự giúp đỡ của các nhà hào tâm trong và ngoài nước, bé Thương có cơ hội qua nước ngoài chữa trị. Sau hai tháng cùng con chiến đấu với bệnh tật nơi xứ người, nhận thấy sức khỏe của con tiến triển tốt, chị Hà lại đưa con trở về Việt Nam.

Về nước, chị Hà cố gắng chăm sóc con chu đáo theo sự hướng dẫn của bác sỹ tại Singapore, vẫn đưa con đi thăm khám định kỳ. Thế nhưng, thời gian gần đây, nhận thấy bệnh tật của con có chuyển biến nặng, bỏ ăn, thường xuyên quấy khóc, khó thở, chị Hà tiếp tục đưa con trở lại Singapore điều trị.

Tâm sự nhói lòng của góa phụ trẻ cùng con gái bị não úng thủy giành giật sự sống nơi xứ người: 'Mẹ không dám ngủ, sợ khi tỉnh dậy không còn cơ hội gặp lại con' - Ảnh 2
Hiện bé Thương đang được điều trị tại Singapore, sức khỏe rất yếu, cần được phẫu thuật- Ảnh: Gia đình cung cấp

"Lần này, bác sỹ nói bệnh con rất nặng, ổ bụng bị nhiễm trùng, cần phải phẫu thuật gấp để tránh những biến chứng nguy hiểm cho con. Thế nhưng, chi phí hết trên 2 tỷ đồng, số tiền này tôi biết tìm đâu ra khi bản thân chỉ còn hai bàn tay trắng, chỗ nào vay được thì tôi đã vay để chạy chữa cho con trước đó rồi.

Bác sỹ cho tôi hai ngày để quyết định, hoặc phẫu thuật, hoặc đưa con về nước. Nếu trở về lúc này thì con tôi sẽ chết mất", chị Hà khóc nghẹn.

Qùy lạy cả thế giới để cứu con

Chồng qua đời, niềm hi vọng cuối cùng chị Hà dành trọn cho con. Không đành nhìn con chấp nhận số phận, người mẹ ôm con quỳ gối cầu xin mọi người cứu con thêm một lần nữa.

Tâm sự nhói lòng của góa phụ trẻ cùng con gái bị não úng thủy giành giật sự sống nơi xứ người: 'Mẹ không dám ngủ, sợ khi tỉnh dậy không còn cơ hội gặp lại con' - Ảnh 3
Người mẹ quỳ lạy cả thế giới nhờ giúp đỡ con thêm một lần nữa - Ảnh: Gia đình cung cấp

"Con tôi sống được đến ngày hôm nay cũng nhờ sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Ơn nghĩa sâu nặng này mẹ con tôi xin ghi lòng tạc dạ. Lần này tôi quỳ xuống đây mong mọi người dang rộng vòng tay giúp đỡ con thêm một lần nữa, để con có cơ hội sống trên đời. Tôi đã mất chồng, không thể mất thêm con. Con mà có mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi", chị Hà đau đớn.

Chị Hà là nhân viên điều dưỡng tại bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An với mức lương 3,2 triệu đồng/tháng. Từ ngày con mang trọng bệnh, chị phải xin nghỉ dài hạn để rong ruổi khắp các bệnh viện cứu chữa cho con. Chị luôn phải sống trong lo lắng, lúc nào cũng thấy bất an, lo sợ phải đau thêm một lần nữa nếu chẳng may con lại rời bỏ mình.

"Tôi không dám ngủ, sợ lúc tỉnh dậy không còn cơ hội gặp con. Sao số kiếp của con gái tôi lại phải gánh chịu quá nhiều bất hạnh như thế này.

Mạnh mẽ lên nhé con gái, dù có như thế nào đi nữa cũng không được phép bỏ mẹ mà đi", ôm con vào lòng, chị Hà khóc nghẹn.

Số phận bất hạnh của cặp song sinh chào đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, chưa đầy một năm đã mồ côi mẹ

Số phận bất hạnh của cặp song sinh chào đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, chưa đầy một năm đã mồ côi mẹ

Ngoài 40 tuổi, khát khao làm mẹ cháy bỏng nhưng không có khả năng mang thai tự nhiên, vợ chồng chị Hương gom hết tiền bạc đi thụ tinh nhân tạo. Thế nhưng, cặp song sinh chào đời chưa đầy một tuổi đã chịu cảnh mồ côi mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái mắc bệnh não úng thủy bé gái mắc não úng thủy bé gái mắc não úng thủy ở nghệ an

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 43 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày