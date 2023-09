Tâm sự nhói lòng của góa phụ trẻ cùng con gái bị não úng thủy giành giật sự sống nơi xứ người: 'Mẹ không dám ngủ, sợ khi tỉnh dậy không còn cơ hội gặp lại con"

Đứa trẻ với cái đầu to quá cỡ, đôi chân thẳng đuột, khóc ngặt ngẽo trên tay người mẹ. Chị Vũ Thị Thu Hà (27 tuổi, ngụ khối 3, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) khuôn mặt nhòa lệ, cố gắng vỗ về, đưa con vào giấc ngủ. Lời ru của chị hòa lẫn trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Càng lớn, cái đầu của bé Thương càng to, gấp đôi trọng lượng cơ thể. Cháu bé chỉ nằm một chỗ, héo hon vì bệnh tật.

Cuối năm 2017, nhờ sự giúp đỡ của các nhà hào tâm trong và ngoài nước, bé Thương có cơ hội qua nước ngoài chữa trị. Sau hai tháng cùng con chiến đấu với bệnh tật nơi xứ người, nhận thấy sức khỏe của con tiến triển tốt, chị Hà lại đưa con trở về Việt Nam.

Về nước, chị Hà cố gắng chăm sóc con chu đáo theo sự hướng dẫn của bác sỹ tại Singapore, vẫn đưa con đi thăm khám định kỳ. Thế nhưng, thời gian gần đây, nhận thấy bệnh tật của con có chuyển biến nặng, bỏ ăn, thường xuyên quấy khóc, khó thở, chị Hà tiếp tục đưa con trở lại Singapore điều trị.

Hiện bé Thương đang được điều trị tại Singapore, sức khỏe rất yếu, cần được phẫu thuật- Ảnh: Gia đình cung cấp

"Lần này, bác sỹ nói bệnh con rất nặng, ổ bụng bị nhiễm trùng, cần phải phẫu thuật gấp để tránh những biến chứng nguy hiểm cho con. Thế nhưng, chi phí hết trên 2 tỷ đồng, số tiền này tôi biết tìm đâu ra khi bản thân chỉ còn hai bàn tay trắng, chỗ nào vay được thì tôi đã vay để chạy chữa cho con trước đó rồi.

Bác sỹ cho tôi hai ngày để quyết định, hoặc phẫu thuật, hoặc đưa con về nước. Nếu trở về lúc này thì con tôi sẽ chết mất", chị Hà khóc nghẹn.

Qùy lạy cả thế giới để cứu con

Chồng qua đời, niềm hi vọng cuối cùng chị Hà dành trọn cho con. Không đành nhìn con chấp nhận số phận, người mẹ ôm con quỳ gối cầu xin mọi người cứu con thêm một lần nữa.

Người mẹ quỳ lạy cả thế giới nhờ giúp đỡ con thêm một lần nữa - Ảnh: Gia đình cung cấp

"Con tôi sống được đến ngày hôm nay cũng nhờ sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Ơn nghĩa sâu nặng này mẹ con tôi xin ghi lòng tạc dạ. Lần này tôi quỳ xuống đây mong mọi người dang rộng vòng tay giúp đỡ con thêm một lần nữa, để con có cơ hội sống trên đời. Tôi đã mất chồng, không thể mất thêm con. Con mà có mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi", chị Hà đau đớn.

Chị Hà là nhân viên điều dưỡng tại bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An với mức lương 3,2 triệu đồng/tháng. Từ ngày con mang trọng bệnh, chị phải xin nghỉ dài hạn để rong ruổi khắp các bệnh viện cứu chữa cho con. Chị luôn phải sống trong lo lắng, lúc nào cũng thấy bất an, lo sợ phải đau thêm một lần nữa nếu chẳng may con lại rời bỏ mình.

"Tôi không dám ngủ, sợ lúc tỉnh dậy không còn cơ hội gặp con. Sao số kiếp của con gái tôi lại phải gánh chịu quá nhiều bất hạnh như thế này.

Mạnh mẽ lên nhé con gái, dù có như thế nào đi nữa cũng không được phép bỏ mẹ mà đi", ôm con vào lòng, chị Hà khóc nghẹn.