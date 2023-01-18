Nguyên nhân gây sập trần nhà tại cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM

Đến trưa ngày 18/1, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân gây sập tại cửa hàng tiện lợi Circle K ở TPHCM.

Theo thông tin từ Zing, vào khoảng 7h45 ngày 18/1, nhiều nhân viên và khách hàng đang mua sắm ở tầng trệt của cửa hàng Circle K trên đường Vĩnh Hội thì bất ngờ trần nhà đổ sập khiến nhiều người mắc kẹt.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PC07) Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an quận 4 khẩn trương đến hiện trường, tiến hành công tác tìm kiếm người mắc kẹt. 9h45, nạn nhân đầu tiên là cô gái được đưa ra khỏi hiện trường. Lực lượng cứu hộ tại hiện trường bước đầu ghi nhận, khi xảy ra sự cố, cửa hàng có 8 người ở tầng trệt, trong đó 4 nhân viên ở quầy thu ngân kịp thoát ra ngoài .

Cửa hàng Circle K rộng khoảng 40m2, trên tầng 1 là kho chứa hàng hóa và để bàn ghế cho khách ngồi ăn uống. Người dân địa phương cho biết, cửa hàng này sửa chữa trong thời gian dài, mới đưa vào hoạt động thì gặp sự cố.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ Vietnamnet, đến trưa ngày 18/1, bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 (TP.HCM), cho biết hiện đơn vị đã đưa 7 xe cấp cứu túc trực tại hiện trường. Vụ việc đã có thiệt hại về người.

“Chúng tôi vừa đưa một người phụ nữ bị đa chấn thương và đã tử vong về Bệnh viện quận 4. Tôi đang trên đường đến hiện trường và sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình các nạn nhân”, bác sĩ Long nói.

Nhiều xe cấp cứu được huy động đến hiện trường - Ảnh: Báo Tiền Phong

Lực lượng y tế hiện sẽ rà soát và phân loại, đưa các trường hợp này vào bệnh viện cấp cứu.

Ông Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND Quận 4, TP.HCM, cũng cho hay, trong sáng nay, lực lượng cứu hộ đã đưa 8 nạn nhân ra ngoài, trong đó có 7 người bị thương nhẹ.

TP.HCM: Sập trần nhà tại cửa hàng tiện lợi khiến một phụ nữ tử vong Lực lượng y tế, công an và các đơn vị liên quan đang tiến hành rà soát, cấp cứu các nạn nhân trong vụ sập trần một cửa hàng tiện lợi tại quận 4, TP.HCM.

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