Liên quan đến vụ việc cô gái mang thai bị sát hại trong nhà nghỉ, nạn nhân nợ hung thủ 3 triệu đồng, bị giết ngay sau khi quan hệ.

Nhiều ngày qua, thông tin cô gái mang thai bị sát hại trong nhà nghỉ nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Liên quan đến vụ việc trên, ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị này hiện đang tạm giữ Trần Minh Tâm (29 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Hiện trường xảy ra vụ án cô gái bị sát hại trong nhà nghỉ gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Nạn nhân trong vụ án mạng nghiêm trọng này được xác định là chị L.T.C.T (sinh năm 1985, quê ở Quảng Trị).

Theo thông tin trên Gia đình & Xã hội, tại cơ quan điều tra, Tâm khai đã quen nạn nhân vào năm 2019 tại một quán massage ở Biên Hòa. Sau nhiều lần nói chuyện qua tin nhắn, chị T. có mượn Tâm 3 triệu đồng. Dù đã nhiều lần hứa hẹn nhưng chị T. vẫn chưa trả tiền cho Tâm.

Đến ngày 26/6, Tâm hẹn nạn nhân ra nhà nghỉ để nói chuyện. Sau khi quan hệ tình dục, chị T. lại tiếp tục xin hẹn ngày khác trả tiền.

Bực mình, Tâm rút dao đâm khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tâm cướp 1 điện thoại iPhone của nạn nhân rồi đi xe ôm về huyện Trảng Bom bán với giá 600 nghìn đồng.

Sau khi gây án, đối tượng này cướp điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn - Ảnh: Internet

Vào thời điểm trên, nhân viên khách sạn nhìn thấy Tâm bỏ đi với biểu hiện bất thường nên mới lên phòng kiểm tra thì nhìn thấy chị T. tử vong dưới sàn nhà tắm.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện Tâm đang trốn ở tỉnh Trảng Bom nên bắt giữ.

Bắt người anh sát hại cô gái trong nhà nghỉ, công an phát hiện em trai đối tượng đang bị truy nã Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ đối tượng tình nghi sát hại cô gái trẻ trong nhà nghỉ, đồng thời công an còn phát hiện người em của đối tượng đang bị truy nã.

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