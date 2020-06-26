Nghi phạm sát hại cô gái đang mang thai ở TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở huyện Trảng Bom.

Liên quan đến vụ cô gái mang thai bị sát hại trong nhà nghỉ ở Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ được hung thủ.

Theo thông tin trên Zing, nghi phạm là Trần Minh Tâm (28 tuổi, ngụ TP Biên Hòa). Tâm khai có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Do mâu thuẫn, Tâm sát hại cô gái đang mang thai, cướp điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Nghi phạm sát hại cô gái đang mang thai trong nhà nghỉ đã bị bắt - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Như đã đưa tin, sáng nay (26/6), một đôi nam nữ (khoảng 25 tuổi) đi vào nhà nghỉ Đ.P. thuộc khu phố 5, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để thuê phòng nghỉ. Đến trưa cùng ngày, nam thanh niên rời khỏi nhà nghỉ với vẻ hốt hoảng.

Nghi ngờ đã xảy ra chuyện không hay, nhân viên nhà nghỉ lên phòng gọi cửa nhưng không có ai trả lời. Quản lý nhà nghỉ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào trong thì phát hiện cô gái nằm bất động trên vũng máu trong nhà vệ sinh nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an TP. Biên Hòa lập tức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân là nữ đang mang thai. Trên người có nhiều vết thương ở phần cổ, ngực…

Đến 15 giờ cùng ngày, công an bắt giữ nghi phạm Trần Minh Tâm khi hắn đang lẩn trốn ở khu vực huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Nguyên nhân vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đồng Nai: Cô gái mang thai tử vong trong nhà vệ sinh nhà nghỉ, trên người có nhiều vết đâm Thấy nam thanh niên hốt hoảng rời khỏi nhà nghỉ, nhân viên lên phòng kiểm tra thì phát hiện cô gái mang thai bị sát hại với nhiều vết thương trên cơ thể.

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