Thấy nam thanh niên hốt hoảng rời khỏi nhà nghỉ, nhân viên lên phòng kiểm tra thì phát hiện cô gái mang thai bị sát hại với nhiều vết thương trên cơ thể.

Chiều 26/6, Công an TP. Biên Hoà phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành phong toả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ cô gái mang thai bị sát hại trong nhà vệ sinh của nhà nghỉ xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin đăng tải trên Tổ Quốc, sáng nay (26/6), một đôi nam nữ (khoảng 25 tuổi) đi vào nhà nghỉ Đ.P. thuộc khu phố 5, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để thuê phòng nghỉ. Đến trưa cùng ngày, nam thanh niên rời khỏi nhà nghỉ với vẻ hốt hoảng.

Cô gái mang thai bị sát hại trong nhà nghỉ - Ảnh: Internet

Nghi ngờ đã xảy ra chuyện không hay, nhân viên nhà nghỉ lên phòng gọi cửa nhưng không có ai trả lời. Quản lý nhà nghỉ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào trong thì phát hiện cô gái nằm bất động trên vũng máu trong nhà vệ sinh nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an TP. Biên Hòa lập tức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân là nữ đang mang thai. Trên người có nhiều vết thương ở phần cổ, ngực… Hiện cơ quan công an đang truy tìm nam thanh niên đi cùng cô gái vào nhà nghỉ.

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