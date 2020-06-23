Lào Cai: Thầy giáo 'làm chuyện người lớn' khiến nữ sinh cấp 2 mang thai rồi sinh con

Trong thời gian làm giáo viên, Nông Quý Dưỡng đã nhiều lần quan hệ tình dục với một nữ sinh khiến em này mang thai và sinh con.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) đã khởi tố đối tượng Nông Quý Dưỡng (SN 1982, trú tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Nông Quý Dưỡng từng là giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Sàng Ma Sáo. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 5/2019, Dưỡng nhiều lần quan hệ tình dục với nữ sinh T. T. E. (SN 2005, học sinh lớp 8) đến mang thai.

Thầy giáo quan hệ với nữ sinh đến mang thai - Ảnh: Người Lao Động

Đến ngày 28/11/2019, biết tin em E. đã sinh con, gia đình Dưỡng đến nhà nữ sinh bồi thường số tiền 80 triệu đồng để em chăm sóc sức khỏe. Sau đó, Dưỡng xin thôi việc và bỏ đi khỏi địa phương.

Cuối tháng 5/2020, Nông Quý Dưỡng đã đến Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) đầu thú về hành vi của mình. Theo kết quả xét nghiệm ADN của Viện Pháp y quốc gia, cháu bé do nữ sinh E. sinh ra có quan hệ huyết thống cha - con với Nông Quý Dưỡng.

Cơ quan chức năng huyện Bát Xát đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ thầy giáo quan hệ với nữ sinh đến mang thai theo quy định của pháp luật.

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