Xôn xao thầy giáo 53 tuổi kết hôn với học trò 21 tuổi ở Vĩnh Long: Vợ cũ lên tiếng

Xã hội 17/06/2020 10:20

Nhiều ngày qua, câu chuyện thầy giáo kết hôn với học trò cách nhau hơn 30 tuổi nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Những ngày gần đây, trên một số diễn đàn lan truyền thông tin thầy giáo kết hôn với học trò cách nhau hơn 30 tuổi nhận được sự quan tâm của đông đảo netizen. Hình ảnh này được cho là của ông N.V.T (sinh năm 1967) và cô gái tên T.P.N (sinh năm 1999) được cho là học trò cũ của ông T.

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Thầy giáo kết hôn với học sinh kém 32 tuổi gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trao đổi với báo chí, bà Trương Thanh Nhuận, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long cho biết đơn vị này đã chỉ đạo trường THCS - THPT Hiếu Nhơn (huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) xử lý kỷ luật đối với thầy T., giáo viên dạy Ngữ văn và Giáo dục công dân của trường. Nguyên nhân là do ông T. đã nghỉ nhiều ngày không lý do.

Trên trang cá nhân, ông T. từng đăng hình ảnh hai người tự tổ chức lễ đính hôn với bánh kem và nhẫn đôi kèm theo dòng chia sẻ: “Lễ đính hôn V.T - P.N. ngày 1/12/2019, 6/11 Kỷ Hợi”.

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Cặp đôi thường xuyên chia sẻ ảnh thân mật trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Được biết ông T. đã có vợ và hai con, nhưng vợ chồng ông chính thức ly hôn từ ngày 17/4/2020. Trong khi đó, T.P.N hiện đang là sinh viên. 

Theo chia sẻ của bà Đ., vợ cũ ông T. trên Thanh niên, từ trước Tết Nguyên đán ông T. đã có nhiều biểu hiện lạ, hay bỏ bê gia đình nên bà làm đơn ly hôn. Sau đó, ông T. đi khỏi nhà, ly hôn xong thì không biết tung tích. Bà Đ. cũng tỏ ra bất ngờ khi biết chồng cũ tổ chức lễ đính hôn vào ngày 1/12/2019. 

Cũng theo nguồn tin trên, những hình ảnh thân mật của cặp đôi đã bị xóa hết và trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện hình ảnh N. nằm bệnh viện kèm tin đồn ông T. bỏ đi.

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Hiện tại thầy giáo T. đang đối diện với quyết định xử phạt vì nghỉ việc không lý do nhiều ngày - Ảnh: Internet

Mặc dù chưa biết thực hư câu chuyện ra sao nhưng ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, chuyện tình cặp đôi lệch tuổi đã nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều.

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Mặc dù chênh nhau đến vài chục tuổi, bị người nhà ngăn cấm nhưng những cặp đôi này vẫn kiên quyết đến với nhau.

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