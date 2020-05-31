Hé lộ khuôn mặt mới của cô dâu 62 tuổi sau khi chi số tiền khủng phẫu thuật thẩm mỹ

Khuôn mặt của cô dâu 62 tuổi - Thu Sao sau khi chi số tiền lớn để phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi rất nhiều so với trước đây.

Sau một thời gian yên ắng, gần đây cô dâu 62 tuổi Thu Sao và chồng lại tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Mới đây, bà Thu Sao vừa công khai ảnh phẫu thuật thẩm mỹ, bất chấp những cảnh báo về sức khỏe.

Diện mạo mới của cô dâu 62 tuổi gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Được biết, chi phí cho lần tân trang nhan sắc này của cô dâu Cao Bằng khoảng 50 triệu đồng. Không chỉ vậy, sau khi khuôn mặt ổn định, bà sẽ tiếp tục căng da mặt để níu kéo tuổi xuân, xứng với chồng trẻ.

Nhiều người cho rằng việc phẫu thuật thẩm mỹ liên tục sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô dâu 62 tuổi - Ảnh: Internet

Trong loạt ảnh mới nhất, có thể thấy khuôn mặt của bà Thu Sao lộ nhiều điểm khác lạ. Mặc dù nhìn trẻ hơn so với tuổi nhưng những đường nét của gương mặt lại không quá hòa hợp với nhau. Nhiều người cho rằng, bà Thu Sao đang trả cái giá quá đắt cho việc lấy chồng trẻ. Việc phẫu thuật thẩm mỹ liên tục như hiện tại có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bà.

Bà Thu Sao tiết lộ sắp tới sẽ tiếp tục tân trang nhan sắc - Ảnh: Internet

Được biết, trước đây bà Thu Sao cũng từng phẫu thuật trẻ hóa da mặt, làm răng sứ, tắm trắng và hút mỡ cấy mu bàn tay. Mới đây, cô dâu 62 tuổi đã hội ngộ vợ chồng cô dâu 65 tuổi tại Đà Nẵng. 2 cặp đôi còn bất ngờ chụp chung 1 bộ ảnh cưới tại khu nghỉ dưỡng.

Sau 1 tuần nâng mũi, cô dâu 62 tuổi tự tin chụp hình cưới cùng cô dâu 65 tuổi ở Đà Nẵng khiến nhiều người xôn xao Dù chiếc mũi còn sưng sau phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng mới đây vợ chồng cô dâu 62 tuổi đã có dịp hội ngộ và cùng thực hiện bộ ảnh cưới lãng mạn cùng vợ chồng cô dâu 65 tuổi ở Đồng Nai trong chuyến du lịch Đà Nẵng.

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