Hé lộ khuôn mặt mới của cô dâu 62 tuổi sau khi chi số tiền khủng phẫu thuật thẩm mỹ

Khuôn mặt của cô dâu 62 tuổi - Thu Sao sau khi chi số tiền lớn để phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi rất nhiều so với trước đây.
- Hết khoe ảnh cưới lãng mạn, cô dâu 65 tuổi và chồng Tây 24 tuổi lại khiến dân tình ‘nóng mắt’ với màn đút thức ăn bằng tay
- "Cô dâu 62 tuổi" chơi lớn chi 50 triệu đồng nâng mũi, sửa lông mày để tân trang nhan sắc
Sau một thời gian yên ắng, gần đây cô dâu 62 tuổi Thu Sao và chồng lại tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Mới đây, bà Thu Sao vừa công khai ảnh phẫu thuật thẩm mỹ, bất chấp những cảnh báo về sức khỏe.
Được biết, chi phí cho lần tân trang nhan sắc này của cô dâu Cao Bằng khoảng 50 triệu đồng. Không chỉ vậy, sau khi khuôn mặt ổn định, bà sẽ tiếp tục căng da mặt để níu kéo tuổi xuân, xứng với chồng trẻ.
Trong loạt ảnh mới nhất, có thể thấy khuôn mặt của bà Thu Sao lộ nhiều điểm khác lạ. Mặc dù nhìn trẻ hơn so với tuổi nhưng những đường nét của gương mặt lại không quá hòa hợp với nhau. Nhiều người cho rằng, bà Thu Sao đang trả cái giá quá đắt cho việc lấy chồng trẻ. Việc phẫu thuật thẩm mỹ liên tục như hiện tại có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bà.
Được biết, trước đây bà Thu Sao cũng từng phẫu thuật trẻ hóa da mặt, làm răng sứ, tắm trắng và hút mỡ cấy mu bàn tay. Mới đây, cô dâu 62 tuổi đã hội ngộ vợ chồng cô dâu 65 tuổi tại Đà Nẵng. 2 cặp đôi còn bất ngờ chụp chung 1 bộ ảnh cưới tại khu nghỉ dưỡng.