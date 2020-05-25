Hết khoe ảnh cưới lãng mạn, cô dâu 65 tuổi và chồng Tây 24 tuổi lại khiến dân tình ‘nóng mắt’ với màn đút thức ăn bằng tay

Mới đây nhất, cả hai lại tiếp tục chia sẻ đoạn video thể hiện tình cảm ngọt ngào. Trong clip, anh chồng trẻ liên tục dùng tay lấy thức ăn cho vợ. Đôi khi, chàng "phi công trẻ" còn trêu chọc vợ, khiến cô dâu 65 tuổi ngại ngùng, “quát yêu” chồng.

Thời gian gần đây, cặp đôi cô dâu 65 tuổi và chồng Tây 24 tuổi nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Cách đây không lâu, cặp đôi đã chia sẻ bộ ảnh cưới trẻ trung, “hồi teen”, nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ netizen.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip này đã gây bão mạng xã hội. Bên cạnh một số ý kiến chúc phúc, nhiều người lại mỉa mai cặp đôi này. Họ cho rằng cả hai đang làm lố, cố tình thể hiện tình cảm để thu hút sự chú ý.

Cô dâu 65 tuổi được chồng trẻ đút ăn vô cùng ngọt ngào - Ảnh cắt từ clip

“Nhìn thấy anh chị như vậy, mình cũng ngưỡng mộ. Hy vọng vợ chồng anh chị có thể sống hạnh phúc bên nhau, mặc kệ những người ác miệng ngoài kia”, M.N chúc phúc.

"Nếu đã là duyên số, xin chúc mừng anh chị. Hy vọng, sau này vẫn sẽ hạnh phúc như vậy", L.V bày tỏ.

"Ngọt ngào cho lắm vào, sau này chia tay lại bóc phốt nhau. Trước giờ nhiều cặp cũng khoe khoang, làm lố trên mạng xã hội rồi chia tay đó thôi", M.C bình luận.

“Dạo này hình như lấy chồng trẻ trở thành trào lưu hay sao ấy. Cái này có gì đáng tự hào mà thích làm lố, suốt ngày khoe tình cảm”, một dân mạng “ném đá”.

Màn hội ngộ giữa cô dâu 62 tuổi và cô dâu 65 tuổi từng gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Ảnh cưới của cặp đôi 'vợ 65 chồng 24' - Ảnh: Internet

Trước đó, cặp đôi cũng đã có dịp hội ngộ cùng cô dâu 62 tuổi - Thu Sao và chồng trẻ 26 tuổi - Hoa Cương. Họ đã gặp nhau tại nhà riêng của cô dâu 65 tuổi và chồng ngoại quốc rồi cùng đi ăn, đi chơi...