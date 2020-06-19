Hé lộ hình ảnh của ‘người đàn ông Việt Nam đầu tiên mang thai’ và con gái trong tiệc đầy tháng

Thời gian gần đây, cặp vợ chồng Minh Khang và Minh Anh được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Câu chuyện tình yêu của cặp đôi đã gây bão khắp các diễn đàn. Hôn nhân của đôi vợ chồng này càng trở nên tuyệt vời hơn khi Minh Khang đã hy sinh, trở thành “người đàn ông Việt Nam đầu tiên mang thai” dù đã hoàn thành hết các phẫu thuật thành nam giới.

'Người đàn ông Việt Nam đầu tiên mang thai' hạnh phúc bên gia đình nhỏ - Ảnh: FB

Đến nay, Minh Khang đã 'lâm bồn' được 1 tháng - Ảnh: FB

Mới đây, cặp vợ chồng Minh Anh và Minh Khang tiếp tục khiến dân tình chú ý khi khoe ảnh trong buổi tiệc đầy tháng của con gái Thiên An. Minh Anh chia sẻ: "Mừng đầy tháng con gái yêu. Tròn một tháng đầu đời, gia đình mình có nhau rồi con nhé. Ba mẹ chúc con gái tất cả, ra tháng khoẻ mạnh, mau lớn, ba mẹ thương bé Chuột nhiều!”.