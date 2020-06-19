Hé lộ hình ảnh của ‘người đàn ông Việt Nam đầu tiên mang thai’ và con gái trong tiệc đầy tháng

Sau 1 tháng sinh con, “người đàn ông Việt Nam đầu tiên mang thai” đã tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái và chia sẻ những hình ảnh này trên trang cá nhân.
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Thời gian gần đây, cặp vợ chồng Minh Khang và Minh Anh được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Câu chuyện tình yêu của cặp đôi đã gây bão khắp các diễn đàn. Hôn nhân của đôi vợ chồng này càng trở nên tuyệt vời hơn khi Minh Khang đã hy sinh, trở thành “người đàn ông Việt Nam đầu tiên mang thai” dù đã hoàn thành hết các phẫu thuật thành nam giới.
Mới đây, cặp vợ chồng Minh Anh và Minh Khang tiếp tục khiến dân tình chú ý khi khoe ảnh trong buổi tiệc đầy tháng của con gái Thiên An. Minh Anh chia sẻ: "Mừng đầy tháng con gái yêu. Tròn một tháng đầu đời, gia đình mình có nhau rồi con nhé. Ba mẹ chúc con gái tất cả, ra tháng khoẻ mạnh, mau lớn, ba mẹ thương bé Chuột nhiều!”.
Sau 1 tháng sinh con bằng phương pháp sinh thường, có thể thấy Minh Khang càng rạng rỡ, tươi tắn. Hạnh phúc của gia đình nhỏ khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Bên dưới bài viết, cư dân mạng không ngừng gửi lời chúc mừng đến họ.
Được biết vì Minh Khang đã cắt hết tuyến sữa khi phẫu thuật chuyển giới nên bé Thiên An phải uống sữa ngoài hoàn toàn. Dù vậy, cô bé vẫn vô cùng ngoan ngoãn. Trên trang cá nhân, cặp đôi cũng không ngần ngại khoe hình ảnh của cô con gái nhỏ.
Cặp vợ chồng Minh Khang và Minh Anh đều là người chuyển giới. Minh Khang là nữ chuyển giới thành nam, còn vợ anh là chị Minh Anh, là nam nhưng chuyển giới thành nữ. Đám cưới của cặp vợ chồng chuyển giới từng là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người đặc biệt quan tâm.