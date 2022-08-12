Kinh hoàng: Ô tô lùi mất kiểm soát 'nuốt' trọn 3 người đi xe máy vào gầm xe

Xã hội 12/08/2022 08:56

Trong lúc sang đường để lên vỉa hè, 3 người đi trên xe máy bất ngờ bị một chiếc ô tô lùi "nuốt" trọn vào gầm xe.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, chiều 11/8, Đội CSGT Công an TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khi một chiếc ôtô lùi "nuốt" 3 người đi xe máy vào gầm.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 11/8, tại trước số nhà 226 Trường Thi, phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Vào thời điểm trên, chị Lê Thị H. (ngụ phường Đông Cương, TP. Thanh Hóa) điều khiển xe máy chở theo con trai và một người cháu vào quán ăn chè. Khi tới trước số 226 Trường Thi, chị H. sang đường và đi xe lên vỉa hè.

Lúc này, chiếc xe ôtô 36A-702.xx do anh Lê Tuấn A. (SN 1982, cũng ngụ phường Đông Cương, TP. Thanh Hóa) điều khiển bất ngờ lùi mạnh về phía sau tông trúng xe máy do chị H. cầm lái khiến cả 3 người và chiếc xe máy bị cuốn vào gầm.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc ôtô tiếp tục lùi về phía sau rồi treo lên đầu xe ôtô 36A-341.xx đang đỗ sát mép đường bên phải. Rất may, vụ tai nạn chỉ khiến 2 người trên xe máy bị thương nhẹ, dù 3 xe gồm 2 xe ôtô và 1 xe máy bị hư hỏng.

Một lãnh đạo Đội CSGT Công an TP. Thanh Hóa cho biết thời điểm xảy ra tai nạn người đàn ông đang chở vợ đi mua sách, kiểm tra trong người không có nồng độ cồn.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngay sau tai nạn, người dân xung quanh đã lao đến hỗ trợ đưa các nạn nhân ở dưới gầm xe ra ngoài, đồng thời gọi xe cấp cứu cũng như công an. 

Hiện trường vụ tai nạn cho thấy, xe máy nằm trọn dưới gầm xe ô tô. Nhiều nhân chứng cho biết nếu không có chiếc BMW đỗ phía sau giúp tạo khoảng trống cho các nạn nhân, rất có thể tình huống lùi mất kiểm soát sẽ thành thảm kịch.

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