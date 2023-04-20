Giá lợn hơi ngày 20/4 có xu hướng tăng, mức giá bán lẻ bình ổn

Cụ thể, giá lợn tại các tỉnh Hà Nam, Hà Nội và Hưng Yên giao dịch ở mức tương ứng là 52.000 đồng/kg, 53.000 đồng/kg và 54.000 đồng/kg, sau khi cùng tăng thêm 1.000 đồng/kg. Đạt mức giá cao nhất khu vực là tại tỉnh Thái Bình với mức 55.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg. Giá thu mua lợn hơi tại các địa phương còn lại giữ ổn định.

Theo thông tin từ Tạp chí Công Thương, khảo sát tại các vùng chăn nuôi và thu mua lợn hơi lớn của khu vực miền Bắc cho thấy, giá lợn hơi tăng 1.000 - 3.000 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg.

Ngành chăn nuôi tiếp tục hướng dẫn và khuyến cáo người nuôi thận trọng khi tái đàn, không nóng vội tái đàn khi chưa bảo đảm điều kiện cần thiết. Phải tái đàn từng bước, trước hết lựa chọn được con giống tốt từ những vùng không có dịch và nuôi với tỷ lệ phù hợp, được tiêm phòng đầy đủ, không nuôi ồ ạt.

Giá lợn hơi miền Bắc ngày 20/4 - Ảnh: Tạp chí Công Thương

Cùng xu hướng, giá lợn hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng tăng từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Trong đó, lợn hơi tại các tỉnh Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk và Ninh Thuận đang được thu mua với giá 52.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg, giá lợn hơi tại tỉnh Nghệ An đang giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Sau khi tăng tương ứng 2.000 đồng/kg và 3.000 đồng/kg, giá lợn hơi ghi nhận tại hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Định hiện ở mức 54.000 đồng/kg. Được giao dịch ở mức giá cao nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên hiện là lợn hơi tại Quảng Ngãi và Quảng Nam với giá 55.000 đồng/kg, tăng tương ứng thêm 2.000 đồng/kg và 3.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá lợn hơi miền Trung ngày 20/4 - Ảnh: Tạp chí Công Thương

Giá lợn hơi tại khu vực miền Nam trong khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg, tăng 1.000 - 3.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Trong đó, ở mức giá thấp nhất là các tỉnh Bình Phước, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang và Sóc Trăng đang thu mua lợn hơi cùng mức 52.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại hai tỉnh Đồng Nai và Tiền Giang đang được thu mua với giá 53.000 đồng/kg, tương ứng tăng 1.000 đồng/kg và 2.000 đồng/kg.

Ở mức giá cao nhất khu vực 55.000 đồng/kg là giá lợn tại các tỉnh Đồng Tháp, Bạc Liêu và Long An sau khi tăng tương ứng thêm 1.000 đồng/kg, 2.000 đồng/kg và 3.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Nam ngày 20/4 - Ảnh: Tạp chí Công Thương

Dẫn tin từ Thời báo Tài chính Việt Nam, giá thịt lợn tại các siêu thị, công ty thực phẩm bán lẻ ổn định.

Sáng 20/4, giá thịt lợn mát Meat Deli từ trang winmart.vn lặng sóng tại thời điểm khảo sát lúc 6h20. Hiện, các sản phẩm thịt lợn được bán với giá trong khoảng 91.922 - 147.922 đồng/kg, trong đó các loại đang được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

Giá lợn hơi hôm nay tiếp tục tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg - Ảnh: Thời báo Tài chính Việt Nam

Cụ thể, mức giá thịt ba rọi cao nhất là 147.922 đồng/kg. Theo sau là chân giò rút xương, nạc vai và nạc dăm lần lượt với giá 106.322 đồng/kg, 109.520 đồng/kg và 131.920 đồng/kg. Thấp hơn là thịt xay loại 1 và thịt đùi với mức ghi nhận 91.922 đồng/kg và 101.520 đồng/kg.

Giá thịt lợn tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ổn định tại thời điểm khảo sát lúc 6h25. Hiện, các sản phẩm thịt lợn được bán trong khoảng 57.000 - 150.000 đồng/kg.

Trong đó, mức giá của sản phẩm mỡ lợn thấp nhất là 57.000 đồng/kg. Nhỉnh hơn là nạc vai, nạc đùi, sườn già và đuôi ứng với mức 90.000 đồng/kg, 93.000 đồng/kg, 98.000 đồng/kg và 119.000 đồng/kg. Cao hơn nữa là ba rọi heo với giá 120.000 đồng/kg.