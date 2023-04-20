lãnh đạo UBND xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, vào ngày 19/4, một lãnh đạo UBND xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) cho biết, các lực lượng chức năng Công an huyện Phù Mỹ đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo vừa xảy ra tại 1 nhà dân thuộc xã này.

Cụ thể, vụ sập giàn giáo xảy ra vào sáng cùng ngày (19-4) tại nhà của anh L.V.A. (sinh năm 1979, ở xã Mỹ Hiệp). Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là anh H.V.S. (sinh năm 1978, xã Cát Tân, huyện Phù Cát), người bị thương là anh T.V.T. (sinh năm 1995, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn).

Giàn giáo công trình xây nhà bất ngờ sập đổ khiến 1 người tử vong tại chỗ - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Giao Thông, tại thời điểm trên, anh S. và anh T. cùng nhóm thợ xây ở huyện Phù Cát đang thi công nhà cho anh A. thì bất ngờ xảy ra vụ sập giàn giáo khiến anh S. tử vong tại chỗ, anh T. bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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