Giá xăng dầu ngày 20/4 tăng, dự báo 'quay đầu' giảm vào ngày 21/4

Xã hội 20/04/2023 13:12

Dự báo, trong kỳ điều hành ngày 21/4, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có khả năng giảm nhẹ. Nếu cơ quan quản lý không tác động đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng bán lẻ vào chiều 21/4 có thể giảm từ 220-450 đồng/lít, giá dầu sẽ giảm từ 100-380 đồng/lít.

Dẫn tin từ báo Thế giới và Việt Nam, dữ liệu từ Oilprice cho biết, lúc 10h03' ngày 19/4 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent được giao dịch ở mức 84,68 USD/thùng, giảm 0,09 USD, tương đương 0,11% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 80,76 USD/thùng, giảm 0,1 USD, tương đương 0,12% so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên, giá dầu tiếp tục lao dốc. Vào lúc 19h36' ngày 19/4 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent được giao dịch ở mức 82,99 USD/thùng, giảm 1,78 USD, tương đương 2,1% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 79,17 USD/thùng, giảm 1,69 USD, tương đương 2,09% so với phiên liền trước.

Giá xăng dầu ngày 20/4 tăng, dự báo 'quay đầu' giảm vào ngày 21/4 - Ảnh 1
Giá xăng dầu hôm nay 20/4, giá xăng trong nước có thể quay đầu giảm vào ngày mai (21/4) - Ảnh: Baoquocte.vn

Giá xăng dầu ngày 20/4 điều chỉnh tăng từ 15h ngày 11/4 với mức khá cao sau thời gian giữ ổn định, do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối quy định.

Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường ở vùng 1) sau khi điều chỉnh tăng thêm 1.120 đồng/lít, lên mức giá mới là 24.240 đồng/lít; xăng E5 RON92 cũng tăng thêm 1.090 đồng/lít, lên mức giá mới là 23.170 đồng/lít. Đáng chú ý, mặt hàng dầu cũng quay đầu tăng mạnh. Cụ thể, mỗi lít dầu diesel 0.05S tăng 710 đồng/lít, lên mức 20.140 đồng/lít.

Dầu hỏa cũng tăng 700 đồng/lít, có giá mới là 19.730 đồng/lít; dầu mazut có mức tăng 720 đồng/kg, lên mức giá mới là 15.190 đồng/kg.

Theo thông tin từ Vietnamnet, lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu dự báo, trong kỳ điều hành ngày 21/4, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có khả năng giảm nhẹ theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới.

Giá xăng dầu ngày 20/4 tăng, dự báo 'quay đầu' giảm vào ngày 21/4 - Ảnh 2
Từ đầu năm tới nay, giá mặt hàng xăng đã trải qua 10 lần điều chỉnh - Ảnh: Vietnamnet

Nếu cơ quan quản lý không tác động đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng bán lẻ trong nước vào chiều 21/4 có thể được điều chỉnh giảm từ 220-450 đồng/lít. Còn giá dầu sẽ giảm từ 100-380 đồng/lít.

Nếu dự báo trên là chính xác, giá các mặt hàng xăng trong nước vào ngày mai sẽ quay đầu giảm sau 2 lần tăng liên tiếp.

Từ đầu năm tới nay, giá mặt hàng xăng đã trải qua 10 lần điều chỉnh, trong đó có 6 lần tăng, 3 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Tại kỳ điều chỉnh gần nhất (ngày 11/4), giá các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh tăng.

Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.090 đồng/lít, giá bán lên 23.170 đồng/lít. Xăng RON 95 tăng 1.120 đồng/lít, giá bán là 24.240 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 710 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.140 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 700 đồng/lít, giá bán là 19.730 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, nhà điều hành tiếp tục không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu; đồng thời trích lập Quỹ với xăng E5 là 150 đồng/lít, xăng RON95 là 300 đồng/lít, dầu diesel là 300 đồng/lít, dầu hỏa là 300 đồng/lít.

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