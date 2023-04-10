Sau tốt nghiệp đại học, một cô gái mắc bệnh tâm thần trong khi chuẩn bị cho kỳ thi công chức mà cha mẹ cô yêu cầu trong 5 năm.

Một cô gái chuẩn bị cho kỳ thi công chức trong 5 năm dưới áp lực của cha mẹ đã phải nhập viện điều trị bệnh tâm thần.

Vào ngày 9/4 (giờ địa phương), hãng truyền thông Hồng Kông HK01 đã đưa tin về câu chuyện của một cô gái trẻ sống ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Cô gái nhảy múa trong hành lang bệnh viện tâm thần. Ảnh: Weibo

Theo báo cáo, sau khi tốt nghiệp đại học, cô gái bị cha mẹ ép chuẩn bị cho kỳ thi công chức.

Cô đang rất căng thẳng khi chuẩn bị cho kỳ thi công chức mà cô không hề mong muốn.

Được biết cô đã trượt kỳ thi công chức trong 5 năm liên tiếp và rơi vào tình trạng khó khăn về tinh thần.

Trong lúc đó, mẹ của cô thấy cô có những biểu hiện lạ nên liền chạy đến. Đó là hình ảnh cô giống như đang khiêu vũ hoặc nói chuyện với chính mình.

Cô gái nhảy múa trong hành lang bệnh viện tâm thần. Ảnh: Weibo

Mẹ của cô đưa cô vào bệnh viện tâm thần và được bác sĩ chẩn đoán cô bị tâm thần phân liệt.

Hiện tại được biết cô đang được điều trị tại một bệnh viện tâm thần.

Cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận khi nhìn thấy cô hát và nhảy múa tại hành lang của bệnh viện tâm thần trong bộ đồng phục của bệnh nhân. Có người nói: "Thật đáng tiếc. Tôi rất vui vì cô ấy đã được đưa đến bệnh viện nhanh chóng".

* Bệnh tâm thần phân liệt

Đây là một loại bệnh tâm thần nặng. Nhiều bệnh nhân bị bệnh từ khi còn rất trẻ và kéo dài suốt cả cuộc đời. Biểu hiện của tâm thần phân liệt là những ý nghĩ sai lệch, không phù hợp của người bệnh, người khác không thể giải thích cho người bệnh hiểu được khi nào là đúng, sai. Người bệnh tâm thần phân biệt thường có hoạt động kỳ dị, lạ lùng do hoang tưởng, cảm xúc nghèo nàn.

Trong thời gian bị bệnh, bệnh nhân thường trở nên xa lánh những người khác, ít nói chuyện với người thân, trở nên trầm tư, lo âu hoặc hay sợ hãi, thậm chí là hoang tưởng nặng.

Theo Insight

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