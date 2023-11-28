Người đàn ông bạo hành vợ và cưỡng hiếp con gái ruột 7 tuổi, đe dọa sẽ giết nếu không giữ bí mật

Theo thông tin từ China Press, vụ việc xảy ra vào ngày 19/10, khi người phụ nữ 38 tuổi tên Mam liên lạc với Tổ chức Trẻ em và Phụ nữ, tố cáo chồng mình đã cưỡng hiếp con gái ruột.

Mam cho biết, dù vợ chồng bà không có giấy đăng ký kết hôn nhưng họ đã chung sống với nhau ở tỉnh Chumphon 17 năm và có một cô con gái.

Do chồng Mam mất việc làm vì sử dụng ma túy nên buộc cô phải đi tìm việc làm ở tỉnh Surat Thani, trong khi con gái và chồng ở lại tỉnh Chumphon.

Mam phát hiện vào tháng 4 năm nay, con gái của cô đã có những hành vi chống đối chồng. Sau đó, vào tháng 6, cô phát hiện trên điện thoại của chồng có một bức ảnh liên quan đến một cô gái không rõ danh tính đã nảy sinh quan hệ, cô nghi ngờ đó là con gái mình.

Sau đó, Mam hỏi con gái nhưng cô bé im lặng, sau đó hỏi chồng thì anh ta phủ nhận tất cả và đánh cắp điện thoại của cô.

Người phụ nữ đã đến Tổ chức Trẻ em và Phụ nữ để cầu xin sự giúp đỡ sau khi chồng cưỡng hiếp con gái ruột. Ảnh: China Press

Vào tháng 8 năm nay, chồng và con gái cùng chuyển đến tỉnh Surat Thani để sống cùng cô, nhưng khi Mam hỏi con gái liệu có bị cưỡng hiếp không, cô bé luôn im lặng.

Cuối cùng, chị gái của Mam đã thuyết phục em gái tiết lộ sự thật. Con gái Mam cho biết bản thân đã bị cưỡng hiếp hai lần vào tháng 4 và tháng 6.

Cô còn nói rằng cha mình đã đe dọa nếu không giữ bí mật, ông sẽ giết cả mẹ và con gái và còn đe dọa bằng hình ảnh khẩu súng mà ông có.

Sau đó, Mam đã đưa con gái trốn và cùng với sự hỗ trợ từ tổ chức Trẻ em và Phụ nữ, họ đã đến cơ quan cảnh sát để tố cáo và cuối cùng người đàn ông này đã bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 11.

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