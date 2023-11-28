Thử thách tìm con rùa trong 10 giây: Nếu làm được bạn là người có bộ não xử lý nhạy bén và đôi mắt tinh tường để quan sát mọi vật

Để tìm được con rùa, bạn cần phải nhìn kỹ từng chi tiết từ nền bê tông cho đến dòng suối ở trung tâm bức hình thì mới nhận ra vật cần tìm đang ở đâu.
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Gần đây, rất nhiều ảo ảnh đã trở nên phổ biến trên mạng. Có lẽ việc chúng kiểm tra sự nhận thức và sự chú ý đến chi tiết của con người là lý do tại sao chúng lan truyền nhanh chóng.
Ảo ảnh mới này cũng thách thức kỹ năng quan sát của con người và xác định vị trí của con rùa ẩn trên một vỉa hè bình thường.
Cảnh báo: sẽ có những thông tin được tiết lộ: bạn chỉ có mười giây để hoàn thành ảo ảnh này và con rùa nhỏ này rất khó tìm thấy.
Không có gì về nền của hình ảnh sẽ giúp bạn trong cuộc tìm kiếm. Nền bê tông màu xám hoàn hảo phối hợp với hình dáng của con rùa. Sự đơn điệu được phá vỡ ở trung tâm bởi một dòng suối.
Tuy nhiên, có một con rùa dễ thương đang ẩn mình ở đó. Nhưng bạn sẽ không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ nó.
Video này được chia sẻ bởi Caribbean Storytelling Mom (@devonneadanna). Trong bài đăng của cô ấy, cô ấy hỏi: “Bạn đã nhìn thấy con rùa chưa?”
Nếu bạn tìm không thấy con rùa thì dưới đây là đáp án