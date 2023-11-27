Mới đây, một phụ nữ ở Brazil đã đăng lên mạng tố cáo bố ngoại tình và ngay lập tức thu hút hơn 1 triệu người xem.

Theo thông tin từ ET Today, ngày 22/11, một phụ nữ tên Camila sống ở bang São Paulo (Brazil) đã tiết lộ trên mạng rằng khi cô kiểm tra lịch sử cuộc trò chuyện trên điện thoại của cha mình, cô đã tình cờ phát hiện ra cha mình đã ngoại tình với chồng cô suốt 2 năm qua và còn tìm thấy đoạn video quay cảnh quan hệ của họ trong một khách sạn.

Khi phát hiệ, Camila tức giận và ngay lập tức đăng tải lịch sử cuộc trò chuyện và video của cả hai trên Facebook, thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên mạng.

Từ những bức ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện, có thể thấy rằng Oliveira đã dùng tiền để cám dỗ con rể Juninho và thuyết phục anh quan hệ với mình.

Người đàn ông đã đốt chiếc xe mình tặng cho con gái và con rể sau khi vụ ngoại tình được tiết lộ trên mạng. Ảnh: ET Today

Sau khi tin đồn ngoại tình với con rể bị tiết lộ, một cư dân mạng đã chụp được hình ảnh ông Oliveira đến nhà con gái Camila và đốt cháy chiếc xe của con rể Juninho.

Trên đường phố, ông la hét và ném chai thủy tinh vào các căn nhà xung quanh, làm một phụ nữ bị thương. Người dân đã lao đến và đánh ông ta.

Sau khi đốt cháy chiếc xe, Oliveira đã bị đưa đến đồn cảnh sát. Ông cho biết chiếc xe đó là món quà ông đã tặng cho con gái và con rể. Phụ nữ bị chai thủy tinh đập trúng chân đã được đưa đi cấp cứu. Hiện tại, vụ việc đang được điều tra.

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