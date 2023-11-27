Chú rể 28 tuổi cầm súng bắn cô dâu, mẹ và em vợ khiến 3 người tử vong tại chỗ sau đó tự sát ngay tại đám cưới

Thế giới 27/11/2023 09:19

Cảnh sát Thái Lan đã mở cuộc điều tra sau khi một người đàn ông 29 tuổi bắn súng làm 4 người tử vong tại chỗ.

Mới đây, một vụ việc kinh hoàng xảy ra ở Korat, một thành phố phía đông bắc Thái Lan.

Theo thông tin từ tờ Bangkok Post, vào ngày 25/11, chú rể 29 tuổi, Chaturong Suksuk và cô dâu Kanchana Pachunthuek, lớn hơn anh 15 tuổi, đã cùng nhau tổ chức một lễ cưới.

Được biết, hai người đã quyết định sống chung với nhau trong 3 năm trước khi kết hôn. Vào buổi sáng cùng ngày vụ việc, họ đã tiến hành nghi thức cưới truyền thống và buổi tối mới tổ chức tiệc mời khách.

Cả hai gia đình và bạn bè đã đến dự, nhưng người thân đã chú ý rằng Chaturong dường như không vui.

Chú rể 28 tuổi cầm súng bắn cô dâu, mẹ và em vợ khiến 3 người tử vong tại chỗ sau đó tự sát ngay tại đám cưới - Ảnh 1
Hiện trường vụ án. Ảnh: Bangkok Post

Đến khuya, Chaturong bất ngờ rời khỏi bàn tiệc, lấy một khẩu súng từ xe rồi quay lại bữa tiệc. Sau đó, anh ta cầm súng bắn chết cô dâu, mẹ và em vợ cùng một khách mời. Ngoài ra một khách mời khác cũng bị thương nặng.

Chaturong sau đó tự sát và chết tại chỗ. Trước đó, Chaturong từng là kiểm lâm bán quân sự và bị tàn tật ở chân sau một tai nạn trong quá trình làm nhiệm vụ.

Anh từng đại diện Thái Lan tham gia các môn bơi và bắn súng tại các cuộc thi thể thao Paralympic. Cảnh sát đang điều tra động cơ tội phạm của nghi phạm.

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