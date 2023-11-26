Mới đây, cảnh sát ở Malaysia đã phát hiện một thi thể bị cháy đen gần như toàn bộ với đôi chân bị trói chặt.

Theo thông tin từ China Press (Malaysia), sáng ngày 25/11, cảnh sát nhận được trình báo về một vụ án mạng đã xảy ra.

Một số người dân phát hiện một toàn bộ thi thể bị cháy rụi, chân bị buộc bằng dây điện gần một hồ bỏ hoang ở bang Selangor.

Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết theo điều tra sơ bộ thì đây là một vụ án tự sát và nạn nhân chết vì tự thiêu. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi mới có thể xác định được nguyên nhân cái chết.

Cảnh sát phát hiện thi thể bị cháy đen ở gần một hồ bỏ hoang. Ảnh: China Press

“Nếu người dân biết thông tin có thể trình báo đến cơ quan công an gần nhất để hỗ trợ điều tra. Người dân cũng không nên suy đoán về vụ việc để tránh gây hoang mang”, quan chức này cho hay.

Trước đó, ở Ấn Độ, vào tháng 9 cũng đã xảy ra vụ án tương tự. Theo đó, thi thể người phụ nữ cháy đen được người dân trong làng phát hiện ở trên một cánh đồng.

Tại hiện trường, khuôn mặt của cô ấy hoàn toàn bị cháy thành than đến mức không thể nhận dạng được. Cảnh sát sau đó đã chuyển thi thể đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi.

Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông liên quan đến vụ án và cuối cùng nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội.

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