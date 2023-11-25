Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đi tiểu ngay giữa toa tàu khiến cư dân mạng tức giận.

Vào ngày 24/11, một cư dân mạng đã tải lên đoạn video dài 1 phút 16 giây, tuy nhiên không đề cập đến ngày quay phim.

Trong đoạn video, có một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám, quần jean màu xanh đậm, mang theo một chiếc balô, tiểu tiện bừa bãi trên một chuyến tàu đến trung tâm thành phố ở Hồng Kông.

Khi đó, anh ta đang đứng trên lan can giữa toa tàu. Trong đoạn video cho thấy anh ta không cài cúc quần, giơ tay trái lên cao và nắm chặt lan can, còn tay phải thì cầm “vũ khí”.

Khi đi tiểu trên tàu, bên cạnh người đàn ông có hai nữ và 1 nam nhưng dường như họ không thấy hành vi này. Ảnh: China Press

Bởi vì tàu vừa rời ga nên anh ta liên tục run rẩy và lúc đó có một chùm nước tiểu rơi xuống sàn tàu từ phần khóa quần.

Sau khi hoàn thành việc tiểu tiện, anh lo sợ sẽ dẫm vào nước tiểu, nên di chuyển sang một bên để chỉnh lại phần khóa quần. Cuối cùng, đoạn video kết thúc.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, phía trước có một nam hành khách đeo ba lô và hai nữ hành khách ngồi ở ghế phía sau. Ba người này có vẻ đang lướt điện thoại di động, dường như không nhận thấy hành vi xấu của người đàn ông đeo chiếc ba lô.

Cư dân mạng để lại bình luận phẫn nộ, chỉ trích những người đại tiện là vô đạo đức, còn một số khác lại chỉ trích việc họ không thể không xuống xe và nhờ nhân viên giúp đỡ, điều này rất mất vệ sinh và rất đáng sợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-an-ong-i-tieu-ngay-giua-toa-tau-truoc-mat-moi-nguoi-gay-phan-no-cong-ong-mang-633302.html