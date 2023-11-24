Mới đây, một nam thanh niên 17 tuổi ở Ấn Độ đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi sát hại dã man một cậu bé 16 tuổi chỉ vì muốn cướp tiền.

Theo thông tin từ China Press, đêm ngày 21/11, ở thành phố Delhi, Ấn Độ đã xảy ra một vụ giết người kinh hoàng.

Camera giám sát đã ghi lại cảnh một nam thanh niên 17 tuổi không chỉ dùng dao đâm liên tiếp hơn 60 nhát vào người cậu bé 16 tuổi mà còn cố gắng làm ra hành động dã man như cắt phần cổ và đá liên tục vào đầu sau khi phát hiện nạn nhân đã chết. Ngay sau đó, hắn còn nhảy múa trên xác nạn nhân.

Cậu bé 16 tuổi bị hung thủ đâm 60 nhát vào người khiến nạn nhân tử vong. Ảnh minh họa: Internet

Một quan chức cảnh sát địa phương ở Ấn Độ cho biết động cơ của hung thủ là cướp tiền.

Được biết nghi phạm không hề quen biết nạn nhân mà lúc đó chỉ rượu say rượu và muốn cướp, dù nạn nhân chỉ có 350 rupee Ấn Độ (khoảng 101.000) nhưng đối phương không chịu đưa tiền. Sau khi hai người xảy ra xô xát, anh ta đã bóp cổ người kia.

Vì nghi phạm vẫn còn ở tuổi vị thành niên nên cảnh sát tạm thời chưa công bố danh tính mà chỉ tiết lộ rằng anh ta đến từ thị trấn Jaffrabad, bỏ học và thường sống với bố mẹ, cả hai đều làm công ăn lương hàng ngày.

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