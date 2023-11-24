Thử thách tìm quả dâu trong 9 giây: Nếu thành công chỉ số IQ của bạn sẽ cực kỳ cao

Thế giới 24/11/2023 11:00

Để hoàn thành thử thách, bạn cần tập trung nhìn kỹ mọi chi tiết từ trái sang phải thì mới thấy được quả dâu tây đang ẩn nấp.

Sẵn sàng để kiểm tra khả năng nhận thức của bạn? Bạn có muốn tham gia vào thử thách ảo ảnh quang học hấp dẫn này không?

Bài tập thách thức tâm trí này không chỉ dừng lại ở tầm nhìn, nó đi sâu vào khả năng nhận thức của bạn, đánh giá xem bạn có sở hữu trình độ trí tuệ vượt trội hay không.

Với sự sắp xếp hình ảnh bí ẩn, ảo ảnh quang học có khả năng đánh lừa tâm trí, làm thay đổi nhận thức của chúng ta về thực tế.

Những hình ảnh mê hoặc này xuất sắc trong việc tập trung các yếu tố tưởng tượng vào trong khung hình của chúng hoặc khéo léo che giấu những chi tiết quan trọng thường nổi bật.

Bằng cách chơi đùa với màu sắc, ánh sáng và hoa văn, ảo ảnh quang học tạo ra những hình ảnh có khả năng khiến tâm trí bối rối.

Dữ liệu mà mắt chúng ta nhận được trải qua quá trình xử lý phức tạp trong não, thường dẫn đến những diễn giải khác với bản chất thực của hình ảnh.

Thử thách tìm quả dâu trong 9 giây: Nếu thành công chỉ số IQ của bạn sẽ cực kỳ cao - Ảnh 1
Tìm quả dâu tây trong 9 giây. Ảnh: India Times

Trong bài kiểm tra này, nhiệm vụ của bạn là nghiên cứu kỹ ảo ảnh quang học và tìm ra quả dâu tây ẩn giấu. Tìm ra trái cây ẩn giấu là một nhiệm vụ mà chỉ người đặc biệt thông minh mới có thể hoàn thành.

Lấy bộ đếm thời gian của bạn và đặt nó thành 9 giây. Thử thách của bạn là xác định vị trí quả dâu tây ẩn trong ảo ảnh trong thời gian nhất định.

Dưới đây là đáp án câu đố.

Thử thách tìm quả dâu trong 9 giây: Nếu thành công chỉ số IQ của bạn sẽ cực kỳ cao - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times
Mời cô gái 25 tuổi về sống chung với hai vợ chồng, người phụ nữ nhận cái kết đắng khiến cư dân chỉ biết “lắc đầu”

Mời cô gái 25 tuổi về sống chung với hai vợ chồng, người phụ nữ nhận cái kết đắng khiến cư dân chỉ biết “lắc đầu”

Vợ dắt cô gái 25 tuổi về nhà sống chung với gia đình vì chồng có chút nhàm chán trong cuộc hôn nhân này và cái kết 3 năm sau khiến cư dân mạng tức giận.

Xem thêm
Từ khóa:   ảo ảnh quang học câu đố tâm lý

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích