Thử thách tìm quả dâu trong 9 giây: Nếu thành công chỉ số IQ của bạn sẽ cực kỳ cao

Để hoàn thành thử thách, bạn cần tập trung nhìn kỹ mọi chi tiết từ trái sang phải thì mới thấy được quả dâu tây đang ẩn nấp.

Sẵn sàng để kiểm tra khả năng nhận thức của bạn? Bạn có muốn tham gia vào thử thách ảo ảnh quang học hấp dẫn này không?

Bài tập thách thức tâm trí này không chỉ dừng lại ở tầm nhìn, nó đi sâu vào khả năng nhận thức của bạn, đánh giá xem bạn có sở hữu trình độ trí tuệ vượt trội hay không.

Với sự sắp xếp hình ảnh bí ẩn, ảo ảnh quang học có khả năng đánh lừa tâm trí, làm thay đổi nhận thức của chúng ta về thực tế.

Những hình ảnh mê hoặc này xuất sắc trong việc tập trung các yếu tố tưởng tượng vào trong khung hình của chúng hoặc khéo léo che giấu những chi tiết quan trọng thường nổi bật.

Bằng cách chơi đùa với màu sắc, ánh sáng và hoa văn, ảo ảnh quang học tạo ra những hình ảnh có khả năng khiến tâm trí bối rối.

Dữ liệu mà mắt chúng ta nhận được trải qua quá trình xử lý phức tạp trong não, thường dẫn đến những diễn giải khác với bản chất thực của hình ảnh.

Tìm quả dâu tây trong 9 giây. Ảnh: India Times

Trong bài kiểm tra này, nhiệm vụ của bạn là nghiên cứu kỹ ảo ảnh quang học và tìm ra quả dâu tây ẩn giấu. Tìm ra trái cây ẩn giấu là một nhiệm vụ mà chỉ người đặc biệt thông minh mới có thể hoàn thành.

Lấy bộ đếm thời gian của bạn và đặt nó thành 9 giây. Thử thách của bạn là xác định vị trí quả dâu tây ẩn trong ảo ảnh trong thời gian nhất định.

Dưới đây là đáp án câu đố.

Đáp án câu đố. Ảnh: India Times

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