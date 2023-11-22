Đột nhập viện dưỡng lão lúc nửa đêm, người đàn ông ra tay cưỡng hiếp cụ bà 90 tuổi nằm trên giường

Thế giới 22/11/2023 14:58

Mới đây, một người đàn ông 34 tuổi ở Australia đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi đột nhập vào viện dưỡng lão và cưỡng hiếp bà cụ 90 tuổi.

Mới đây, một vụ cưỡng hiếp dã man đã xảy ra ở New South Wales, Australia. Theo đó vào đêm ngày 15/11, Brett Anthony Crawford, 34 tuổi đã đột nhập vào một viện dưỡng lão địa phương ở vịnh Bateau, sau đó anh ta tiến vào phòng của một bà cụ 90 tuổi đang ở một mình.

Lúc đó, anh đè bà cụ xuống giường và thực hiện cưỡng bức, gây tổn thương nghiêm trọng cho cả thể chất và tinh thần của bà cụ.

Đột nhập viện dưỡng lão lúc nửa đêm, người đàn ông ra tay cưỡng hiếp cụ bà 90 tuổi nằm trên giường - Ảnh 1
Brett Anthony Crawford hiện đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: news.com.au

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhân viên bệnh viện phát hiện bà lão nằm trong phòng với nhiều vết thương nặng trên người. Họ đưa bà đến bệnh viện và trình báo sự việc với cảnh sát.

Cảnh sát theo dấu và đến tối ngày 20/11, họ đến ngôi nhà của Crawford gần Caves Beach bắt giữ anh với các tội danh nghiêm trọng như xâm phạm nơi ở, cưỡng hiếp, cố ý gây thương tích.

Anh ta sau đó được đưa đến bệnh viện để điều trị sau khi bị thương tay trong quá trình cố gắng trốn thoát bằng cách nhảy qua hàng rào.Tòa án từ chối cho phép Crawford được tại ngoại.

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