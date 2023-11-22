Mới đây, một cô gái 19 tuổi ở Ấn Độ đã bị hai người đàn ông sát hại sau khi tố cáo một trong hai nghi phạm đã cưỡng hiếp mình.

Theo thông tin từ NDTV, một cô gái 19 tuổi ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã bị hai anh em Ashok và Pawan Nishad dùng rìu sát hại và những người dân làng gần đó chỉ có thể kinh hãi chứng kiến ​​vụ giết người.

Cảnh sát cho biết vào sáng ngày 21/11, Pawan và Ashok đã được tại ngoại chưa đầy 2 ngày trước khi nạn nhân qua đời.

Pawan bị buộc tội cưỡng hiếp nạn nhân cách đây 3 năm, sau đó anh ta cùng bạn bè tiếp tục quấy rối cô gái để ép buộc cô rút lời cáo buộc. Ngoài ra, Ashok còn liên quan đến một vụ án giết người khác.

Cô gái bị 2 người đàn ông sát hại sau khi tố cáo. Ảnh minh họa: Internet

Sau khi Pawan được tại ngoại, anh và Ashok đến gặp gia đình nạn nhân và yêu cầu họ hủy bỏ việc truy tố.

Nhưng cô không chịu thỏa hiệp nên chúng đã phục kích trên đường và sát hại nạn nhân đang trên đường trở về nhà sau khi chăn bò ở cánh đồng gần đó.

Sau khi gây án, chúng đã tẩu thoát khỏi hiện trường và hiện vẫn chưa bị bắt giữ.

Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết: “Đây là một cuộc tranh chấp kéo dài giữa hai bên trong cùng một cộng đồng và một bên đã dùng một vũ khí sắc nhọn sát hại cô gái”.

Hiện tại, thi thể đã được chuyển đi để khám nghiệm và hai bị cáo đã bị khởi tố, một đội đã được thành lập để truy bắt hai nghi phạm.

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