Nam thanh niên 17 tuổi bị 3 người bạn sát hại trong tình trạng khỏa thân, nghi dùng chất kích thích

Thế giới 21/11/2023 12:23

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra sau khi một nam thanh niên 17 tuổi bị sát hại trong lúc chơi trò nguy hiểm với 3 người bạn khác,

Theo thông tin từ tờ El Pais (Tây Ban Nha), vụ việc xảy ra ở thị trấn Patio Bonito, Bogota vào ngày 13/4/2022.

Thi thể của Jose Mauricio Ospina, 17 tuổi, được tìm thấy trong một ngôi nhà trong tình trạng khỏa thân úp mặt, quấn trong một tấm khăn trải giường, có vết bầm tím trên đầu.

Khám nghiệm pháp y cho thấy nguyên nhân cái chết của Jose là do ngạt thở và có dấu hiệu cho thấy thi thể đã được di chuyển sau khi chết.

Ba người bạn của nạn nhân khai với cảnh sát rằng họ cùng nhau chơi cầu cơ sau khi dùng chất kích thích LSD (một loại thuốc gây ảo giác) và bàn cầu cơ hướng dẫn rằng họ phải giết một người bạn để tiếp tục và chỉ sau đó họ mới tấn công Jose.

“Tôi nhìn thấy những hình vẽ đầy màu sắc; sau đó, các bạn cùng lớp của tôi đập vào tường, rồi Jose nằm trên sàn đầy máu. Tôi tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ thôi”, một trong ba người bạn nói.

Nam thanh niên 17 tuổi bị 3 người bạn sát hại trong tình trạng khỏa thân, nghi dùng chất kích thích - Ảnh 1
Jose Mauricio Ospina bị 3 người bạn sát hại sau khi chơi trò cầu cơ. Ảnh: Metro

Đối với lời khai của bạn bè, gia đình nạn nhân nhấn mạnh Jose không hề sử dụng ma túy và không tìm thấy nồng độ cồn hay ma túy trong cơ thể.

Người mẹ Claudia Velásquez đau lòng cho biết, vào ngày xảy ra sự việc, con trai cô nói rằng sẽ đi chơi nhà bạn, tuy nhiên, lúc 11 giờ tối cô phát hiện con trai không trở về nhà và điện thoại cũng không nhấc máy.

Cô nghĩ rằng con trai có thể ở lại nhà bạn và khi cô thức dậy vào lúc 4 giờ sáng, cô gọi điện cho con trai và cuối cùng một viên cảnh sát nhấc máy và chỉ khi đó cô mới biết con trai đã bị giết.

Đã trôi qua hơn một năm sau khi sự việc xảy ra, Claudia vẫn không biết chính xác con trai mình bị sát hại vì lý do gì.

“Con của tôi rất thông minh, luôn tập trung vào việc học, có thành tích tốt. Họ đã lấy đi cuộc sống của tôi, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi muốn biết sự thật”, người mẹ nói. Nguyên nhân cái chết của Jose vẫn đang được điều tra.

Phát hiện thi thể người đàn ông không đầu trôi dạt vào bờ biển, cảnh sát tiết lộ nạn nhân là người nổi tiếng

Phát hiện thi thể người đàn ông không đầu trôi dạt vào bờ biển, cảnh sát tiết lộ nạn nhân là người nổi tiếng

Mới đây, thi thể một người đàn ông đã được tìm thấy trên một bãi biển ở New York, Mỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích