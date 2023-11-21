Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra sau khi một nam thanh niên 17 tuổi bị sát hại trong lúc chơi trò nguy hiểm với 3 người bạn khác,

Theo thông tin từ tờ El Pais (Tây Ban Nha), vụ việc xảy ra ở thị trấn Patio Bonito, Bogota vào ngày 13/4/2022.

Thi thể của Jose Mauricio Ospina, 17 tuổi, được tìm thấy trong một ngôi nhà trong tình trạng khỏa thân úp mặt, quấn trong một tấm khăn trải giường, có vết bầm tím trên đầu.

Khám nghiệm pháp y cho thấy nguyên nhân cái chết của Jose là do ngạt thở và có dấu hiệu cho thấy thi thể đã được di chuyển sau khi chết.

Ba người bạn của nạn nhân khai với cảnh sát rằng họ cùng nhau chơi cầu cơ sau khi dùng chất kích thích LSD (một loại thuốc gây ảo giác) và bàn cầu cơ hướng dẫn rằng họ phải giết một người bạn để tiếp tục và chỉ sau đó họ mới tấn công Jose.

“Tôi nhìn thấy những hình vẽ đầy màu sắc; sau đó, các bạn cùng lớp của tôi đập vào tường, rồi Jose nằm trên sàn đầy máu. Tôi tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ thôi”, một trong ba người bạn nói.

Jose Mauricio Ospina bị 3 người bạn sát hại sau khi chơi trò cầu cơ. Ảnh: Metro

Đối với lời khai của bạn bè, gia đình nạn nhân nhấn mạnh Jose không hề sử dụng ma túy và không tìm thấy nồng độ cồn hay ma túy trong cơ thể.

Người mẹ Claudia Velásquez đau lòng cho biết, vào ngày xảy ra sự việc, con trai cô nói rằng sẽ đi chơi nhà bạn, tuy nhiên, lúc 11 giờ tối cô phát hiện con trai không trở về nhà và điện thoại cũng không nhấc máy.

Cô nghĩ rằng con trai có thể ở lại nhà bạn và khi cô thức dậy vào lúc 4 giờ sáng, cô gọi điện cho con trai và cuối cùng một viên cảnh sát nhấc máy và chỉ khi đó cô mới biết con trai đã bị giết.

Đã trôi qua hơn một năm sau khi sự việc xảy ra, Claudia vẫn không biết chính xác con trai mình bị sát hại vì lý do gì.

“Con của tôi rất thông minh, luôn tập trung vào việc học, có thành tích tốt. Họ đã lấy đi cuộc sống của tôi, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi muốn biết sự thật”, người mẹ nói. Nguyên nhân cái chết của Jose vẫn đang được điều tra.

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