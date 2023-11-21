Phát hiện thi thể người đàn ông không đầu trôi dạt vào bờ biển, cảnh sát tiết lộ nạn nhân là người nổi tiếng

Thế giới 21/11/2023 10:45

Mới đây, thi thể một người đàn ông đã được tìm thấy trên một bãi biển ở New York, Mỹ.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Mỹ, vào trưa ngày 17/11, sau khi nhận được thông báo từ người dân thì cảnh sát tới bãi biển Breezy Point, thành phố New York và phát hiện một thi thể với hai chân còn gắn liền với thân người.

Mặc dù danh tính chưa được xác nhận chính thức, nhưng người này có vẻ giống Ross McDonnell, nhà sản xuất phim 44 tuổi và người từng đoạt giải Emmy.

Lần cuối cùng Ross McDonnell được nhìn thấy là vào ngày 4/11 khi anh rời căn hộ tại Brooklyn trên một chiếc xe đạp.

Anh không xuất hiện đúng giờ hẹn và cũng không đi làm vào ngày hôm sau. Một số món đồ của anh được bạn bè phát hiện trên bãi biển, cho thấy có thể anh đã đi bơi.

Theo lời bạn bè, mặc dù thời tiết rất lạnh vào ngày đó, nhưng Ross McDonnell là một vận động viên giỏi nên việc này không quá đáng ngạc nhiên đối với anh.

Phát hiện thi thể người đàn ông không đầu trôi dạt vào bờ biển, cảnh sát tiết lộ nạn nhân là người nổi tiếng - Ảnh 1
Ross McDonnell, nhà sản xuất phim nổi tiếng ở Mỹ. Ảnh: ET Today

Nguồn tin cho biết, vụ việc này không có dấu hiệu giết người và cũng không có biểu hiện tự tử. Ross McDonnell có thể đã đi bơi nhưng không hiểu sao lại bị cuốn vào dòng nước và chết đuối

Một nguồn tin từ cảnh sát đã tiết lộ cho báo New York Daily News rằng họ cho rằng thi thể đã bị hư hại do đá sắc nhọn, sóng biển và sinh vật biển trong vòng 2 tuần trước khi dạt vào bờ.

“Với dòng nước mạnh và đá sắc nhọn, việc này không phải là hiếm gặp”, nguồn tin nói.

Ross McDonnell là một nhà sản xuất phim và nhiếp ảnh gia đến từ Dublin, Ireland. Năm 2018, anh được đề cử giải Emmy cho bộ phim tài liệu điều tra tốt nhất với tác phẩm “Elián”.

Năm 2021, anh giành giải Emmy cho “The Trade”, một bộ phim truyền hình nói về vấn đề ma túy và di dân Trung Mỹ tại Mỹ.

Anh cũng đã sản xuất bộ phim “The First Wave” năm 2022, kể về câu chuyện của nhân viên y tế và bệnh nhân tại New York trong giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19.

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