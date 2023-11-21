Mới đây, một tòa án ở Mỹ đã kết án 707 năm tù đối với người đàn ông 34 tuổi sau khi có hành vi xâm hại trẻ vị thành niên.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Mỹ, Matthew Antonio Zakrzewski, một nam bảo mẫu 34 tuổi tại California, Hoa Kỳ, bị cáo buộc lợi dụng công việc để cưỡng hiếp 16 nam bé trai, độ tuổi từ 2 đến 12 tuổi và cho một bé trai khác xem hình ảnh người lớn với ý định xâm hại.

Trước đóm Matthew Antonio Zakrzewski đã trong suốt 5 năm từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 5 năm 2019, đã ghi lại nhiều hành vi tội phạm nhắm vào trẻ em ở Nam California.

Sau đó Matthew bị bắt giữ sau khi một cặp vợ chồng tố cáo anh ta đã chạm vào con trai 8 tuổi của họ một cách không phù hợp.

Các công tố viên cho biết ban đầu Matthew bị buộc tội bao gồm hành vi dâm ô đối với người dưới 14 tuổi, một trường hợp quan hệ với trẻ em dưới 10 tuổi và một trường hợp sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em.

Matthew Antonio Zakrzewski bị kết án 707 năm tù. Ảnh: ET Today

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra sâu hơn của cảnh sát, đã xác nhận thêm nhiều nạn nhân, và cuối cùng, anh ta bị buộc tội với tới 34 tội danh.

Bồi thẩm đoàn tuyên án anh ta với tất cả các tội danh này và vào ngày 17/11, thẩm phán tuyên án anh ta 705 năm tù giam tương đương với án chung thân, cộng thêm 2 năm 8 tháng tù giam có thời hạn, tổng cộng hơn 707 năm tù.

Khi gia đình nạn nhân trình bày trước tòa về nỗi đau do con mình bị lạm dụng tình dục, Matthew không hề xin lỗi mà nói trước tòa: “Tôi tự hào vì có thể mang lại nụ cười cho con của các bạn. Chúng tôi chia sẻ mọi khoảng thời gian vui vẻ đều là thật 100%”.

Tìm thấy thi thể cô gái 22 tuổi mất tích trôi trên sông, nghi phạm bỏ trốn 7 ngày là người không ai ngờ tới Mới đây, cảnh sát Italy đã bắt giữ người đàn ông sau khi nghi ngờ anh là kẻ sát hại cô gái 22 tuổi và đem đẩy xuống vách đá.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-bao-mau-cuong-hiep-16-be-trai-bi-ket-an-707-nam-tu-dung-truoc-toa-noi-1-cau-khien-ai-cung-phan-no-632116.html