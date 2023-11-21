Mới đây, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ người đàn ông sau khi bị nghi ngờ có hành vi sát hại bà mẹ 4 con.

Theo thông tin từ ET Today, cảnh sát quận Cam thuộc bang Florida, cho biết Shakeira Rucker, một phụ nữ 37 tuổi đột ngột biến mất sau khi ra ngoài mua thức ăn vào ngày 11/11.

Cho đến chiều ngày 18/11, bà đã được phát hiện trong một kho hàng tại thành phố Apopka do một người dân phản ánh về mùi hôi phát ra từ trong kho hàng của Cory Hill, người chồng đã ly thân với Shakeira. Kết quả là, thi thể đang phân hủy của nạn nhân đã được tìm thấy.

Cảnh sát đã tiến hành điều tra và phát hiện rằng bà Rucker có vẻ đã tử vong do bị bắn, trên cơ thể có nhiều vết thương do súng gây ra. Tuy nhiên, nguyên nhân chi tiết cụ thể vẫn cần chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác nhận.

Một người đàn ông 51 tuổi Cory Hill đã bị bắt giữ vì nghi ngờ là hung thủ giết người. Với lịch sử tội phạm trước đó, trong quá khứ, hắn đã bị bắt vì bắn vào bạn gái và gia đình, hiện đang bị giam giữ tại nhà tù quận Cam mà không được bảo lãnh.

Shakeira Rucker và chồng cũ Cory Hill. Ảnh: ET Today

Cảnh sát cho biết, kể từ khi nhận được vụ mất tích của bà Rucker, họ đã làm việc liên tục từ 16 đến 18 giờ mỗi ngày, hy vọng tìm ra tung tích của nạn nhân.

Tuy nhiên, không ngờ rằng kết quả cuối cùng lại là một thông tin làm đau lòng gia đình. Sau đó, cảnh sát sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng hung thủ sẽ nhận được sự trừng phạt xứng đáng.

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