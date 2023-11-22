Thử thách tìm 4 quả kiwi trong 9 giây: Nếu thành công bạn thật sự có đôi mắt hơn người

Thế giới 22/11/2023 11:01

Để hoàn thành câu đố, bạn nên quan sát kĩ càng từng chi tiết và tránh nên nhầm lẫn giữa quả kiwi và chim kiwi vì hai vật đó khá giống nhau.

Ảo ảnh quang học là những hình ảnh thông minh đánh lừa nhận thức của bạn, khiến bạn nhìn mọi thứ theo một cách khác. Họ có thể giới thiệu những yếu tố không có ở đó hoặc khiến bạn bỏ qua những chi tiết thường hiển nhiên.

Ngoài giá trị giải trí, ảo ảnh quang học còn có thể đóng vai trò là chỉ số về khả năng nhận thức, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về trí thông minh của một cá nhân. Ngoài ra, chúng có thể cung cấp manh mối về đặc điểm tính cách của một cá nhân .

Bằng cách tương tác với những ảo ảnh này, chúng ta khám phá những khía cạnh vẫn còn bị che giấu của bản thân, tiết lộ những khía cạnh ẩn giấu trong tính cách của chúng ta và làm sáng tỏ hành vi của chúng ta trong môi trường xã hội.

Hãy thử ảo ảnh quang học ngày hôm nay! Nó được thiết kế để thử thách trí thông minh của bạn !

Thử thách tìm 4 quả kiwi trong 9 giây: Nếu thành công bạn thật sự có đôi mắt hơn người - Ảnh 1
Tìm 4 quả kiwi trong thời gian 9 giây. Ảnh: India Times

Nhiệm vụ của bạn trong bài kiểm tra là quan sát hình ảnh và tìm ra 4 quả kiwi ẩn giấu bên trong. Chỉ có thiên tài thực sự mới có thể tìm ra những quả kiwi ẩn trong ảnh.

Bạn cũng có giới hạn thời gian cho nhiệm vụ. Vì vậy, hãy lấy đồng hồ hẹn giờ ra và đặt thành 9 giây. Trong thời hạn này, bạn phải tìm thấy cả 4 quả kiwi ẩn giấu dưới về chim kiwi.

Dưới đây là đáp án câu đố.

Thử thách tìm 4 quả kiwi trong 9 giây: Nếu thành công bạn thật sự có đôi mắt hơn người - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times
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Từ khóa:   ảo ảnh quang học câu đố tâm lý

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