Bị cha dượng cưỡng hiếp từ năm 13 tuổi, cô gái đau khổ kể với mẹ nhưng không ngờ tiếp tục bị “bán đứng”

Thế giới 23/11/2023 10:24

Mới đây, một cặp vợ chồng ở Malaysia phải đối mặt ít nhất 10 năm tù trở lên sau khi cưỡng hiếp con gái trong suốt 6 năm.

Theo thông tin từ China Press, ngày 20/11, tại bang Johor, Malaysia, người phụ nữ 41 tuổi cùng chồng 43 tuổi đã phải đối diện với tòa án với cáo buộc tội loạn luân và tiếp tay theo luật hình sự Malaysia, sau đó cả hai đều thừa nhận tội. Thẩm phán cho biết ngày xét xử tiếp theo đã được định vào ngày 11 tháng 12.

Báo cáo cho biết, từ khi còn 13 tuổi, thiếu nữ bị cha dượng xâm hại và mặc dù đã kể cho mẹ ruột nhưng không nhận được sự giúp đỡ, mẹ còn khuyến khích cô tiếp tục chịu đựng.

Điều này đã khiến nạn nhân bị cha dượng cưỡng hiếp trong suốt 6 năm, cho đến gần đây mới báo cáo vụ việc cho cảnh sát.

Bị cha dượng cưỡng hiếp từ năm 13 tuổi, cô gái đau khổ kể với mẹ nhưng không ngờ tiếp tục bị “bán đứng” - Ảnh 1
Cha dượng cưỡng hiếp con gái từ năm 13 tuổi. Ảnh: ET Today

Công tố viên phụ trách vụ án nói rằng do tính chất nghiêm trọng của vụ án và việc các bị cáo đều là người thân của nạn nhân nên mong thẩm phán từ chối cho bị cáo tại ngoại

Trước đó, vào ngày 5/7, ở Australia cũng đã xảy ra một vụ án tương tự. Theo đó, từ năm 11 đến 16 tuổi, cô gái đã bị cha dượng cưỡng hiếp liên tục.

Mỗi khi cha dượng xâm hại cô, mẹ của cô sẽ nằm bên cạnh chơi điện thoại hoặc xem ti vi, hoàn toàn không quan tâm đến sự đau khổ mà cô phải chịu đựng. Thậm chí đưa cô đến bệnh viện để xin thuốc phá thai.

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