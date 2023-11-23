Mời cô gái 25 tuổi về sống chung với hai vợ chồng, người phụ nữ nhận cái kết đắng khiến cư dân chỉ biết “lắc đầu”

Thế giới 23/11/2023 12:27

Vợ dắt cô gái 25 tuổi về nhà sống chung với gia đình vì chồng có chút nhàm chán trong cuộc hôn nhân này và cái kết 3 năm sau khiến cư dân mạng tức giận.

Mới đây, một người phụ nữ 34 tuổi đã đăng bài viết lên mạng xã hội khiến cư dân mạng tranh cãi. Theo đó, cô và chồng, 35 tuổi, đã sống cùng nhau trong 14 năm và có hai đứa con 7 và 3 tuổi.

Mặc dù cuộc sống hôn nhân ổn định, nhưng chồng cô cảm thấy có chút nhàm chán. Sau đó, dưới sự đồng ý của cả hai, họ quyết định mở rộng mối quan hệ bằng cách đưa thêm một người thứ ba vào.

Người phụ nữ này cho biết Harper là bạn của em chồng và họ đã quen biết trước đó. Cả hai đứa con cũng rất thích cô ấy.

 Cuộc sống “ba người” kéo dài như vậy trong 3 năm, tuy nhiên, cô ấy dần nhận ra rằng chồng dường như ưa thích Harper hơn cô ấy.

Tác giả bài viết cho biết: “Mặc dù tôi và Harper đã thỏa thuận chia đều mọi thứ nhưng chồng rõ ràng thích cô ấy hơn. Anh ấy sẽ khuyến khích cô ấy giữ dáng, làm đẹp và mỗi khi có điều gì xảy ra, anh ấy cũng sẽ chia sẻ đầu tiên với Harper. Họ còn có một cuộc hẹn hàng tuần cố định”.

Mời cô gái 25 tuổi về sống chung với hai vợ chồng, người phụ nữ nhận cái kết đắng khiến cư dân chỉ biết “lắc đầu” - Ảnh 1
Người phụ nữ nói rằng chồng thích cô gái 25 tuổi kia hơn mình. Ảnh minh họa: Internet

Khi người phụ nữ này đối mặt với chồng và kể ra ưu ái của anh đối với Harper hơn, chồng lại biện hộ rằng anh ấy cảm thấy gần gũi hơn với Harper, như một người bạn thân nhất.

“Tôi đã nói: 'Tôi là mẹ của các con, cách đây một thời gian anh cũng nói tôi là người bạn thân nhất của anh.' Anh ấy chỉ nói rằng anh ấy yêu cả hai... Tôi không biết phải làm gì, tôi cũng thật sự thích Harper”.

Tác giả bài viết cho biết cô không muốn đuổi Harper đi, chỉ muốn trở thành người mà chồng yêu thích nhất trong trái tim anh.

Sau khi bài đăng của cô được chia sẻ, nhiều người trên mạng đã bày tỏ ý kiến:

“Hãy ly hôn đi, chồng bạn rõ ràng thích người kia hơn, xem bạn như người giúp việc trong nhà”,

“Bạn cũng hãy tìm bạn trai, đó mới là cuộc hôn nhân mở”,

“Chỉ có mình tôi cảm thấy việc chồng tìm bạn của em gái làm người tình rất đáng ghê tởm phải không?”

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