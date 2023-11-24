Mới đây, một cặp đôi Trung Quốc đã xảy ra xô xát sau khi chú rể biết tin cô dâu mang thai trước đám cưới.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc, mới đây, một cặp đôi đang tổ chức đám cưới thì bỗng nhiên chú rể bất ngờ nhận được tin nhắn từ bạn trai cũ của cô dâu.

Trong đó người đàn ông đó nói rằng cô ấy đang mang thai và chúc mừng chú rể trở thành bố, khiến chú rể nhận ra ngay lập tức rằng mình bị cô dâu “cắm sừng”.

Trong lúc tức giận, anh bỏ qua quy trình của lễ cưới và trực tiếp đặt câu hỏi về cha đứa trẻ trong bụng của cô là ai

Tuy nhiên, khi nghe tin này, cô dâu đã khẳng định rằng đứa trẻ này thực sự là con của anh. Cô nói: “Tôi định nói cho anh nghe tin vui này, nhưng không kịp. Từ khi gặp nhau, chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ và sau đó tôi mới phát hiện ra mình mang bầu. Đứa trẻ này là con của anh, đừng nghi ngờ nữa!”.

Chú rể tức giận đá cô dâu ngay giữa lễ đường. Ảnh: CT WANT

Tuy nhiên, điều này khiến chú rể tức giận hơn, anh cho rằng chỉ mới quen nhau một tháng mà đã quyết định kết hôn, nên không thể có con được. Anh tức giận đá ngã cô dâu và tuyên bố hủy hôn ngay tại chỗ, yêu cầu cô trả lại toàn bộ tiền cưới.

Ngay khi tin tức này được đưa ra, nó cũng gây ra sự bàn tán sôi nổi trong cộng đồng mạng.

“Trước đây tôi nghĩ kiểm tra trước hôn nhân không cần thiết, nhưng giờ nhìn lại thì thực sự cần thiết, và các mục khác cũng phải làm như vậy”,

“Nếu không yêu người đó thật sự thì đừng làm tổn thương người ta, điều này đúng với bất kỳ ai”,

“Đàn ông đá phụ nữ là không ổn”,

“Dù sao thì đàn ông cũng không có quyền đánh người khác như vậy”.

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